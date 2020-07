Bild: Marina Granovskaia é acusada de “espionagem”

Segundo o jornal Bild, Marina Granovskaia estaria tentando descobrir quaisquer possíveis falhas no time de negociações do Bayer Leverkusen. Assim, o intuito seria assegurar um acordo melhor por Kai Havertz. Além disso, a publicação ainda relatou que ela teria pedido informações sobre Rudi Voller e Fernando Carro para “diversos agentes alemães”. Os profissionais estão à frente das conversas pelo atleta no clube da Bundesliga.

Marina construiu sua reputação por ser uma negociante feroz. Assim, isso se provou verdade recentemente quando conseguiu 130 milhões de libras por Eden Hazard, apesar do jogador só ter um ano restante de contrato e desejar sair. Além disso, as negociações de Timo Werner e Hakim Ziyech terem chegado por valores abaixo do esperado também foi trabalho da diretora.

“Se um acordo foi feito, pode ter certeza que é confiável”, confirmou Klaus Allofs. O ex-treinador de Werder Bremen e Wolfsburg negociou com ela no passado. Ele ainda afirmou que Marina conta com a “total confiança de Abramovich”. “Todavia, quando ela negocia é difícil conseguir algo. Isso acontece porque ela frequentemente age de uma posição de força”, completou.

Os Blues estão na busca pelo jogador há algum tempo. Frank Lampard enxerga no jovem de peça importante do ataque que já tem Werner e Ziyech. Entretanto, o clube alemão ainda gera impasse sobre os valores de transferência. Enquanto o Chelsea deseja diminuir a pedida para algo em torno dos 70 milhões de libras, o Leverkusen estaria pedindo 20 milhões a mais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp