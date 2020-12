Ben White monitorado pelo Chelsea, afirma Sky Sports

A Sky Sports afirmou que Chelsea, Tottenham e Manchester United estão monitorando o progresso de Ben White, defensor do Brighton & Hove Albion. Nesta temporada, o atleta de 23 anos acumula partidas sólidas com os Seagulls após retornar de empréstimo do Leeds United. White auxiliou o time de Marcelo Bielsa na campanha que culminou no acesso da Championship para Premier League.

Além disso, o futebolista atuou em todos os 10 jogos do Brighton nesta temporada da competição nacional. Ele é componente da linha defensiva ao lado de Lewis Dunk e Adam Webster, integrantes do plantel que participaram do 1 a 1, contra o Liverpool. Por fim, o Wyscout aponta que o atleta tem a quarta melhor avaliação da atual temporada da Premier League. Thiago Silva, Kurt Zouma (ambos do Chelsea) e Gabriel (Arsenal) estão com avaliações melhores, segundo a plataforma.

Segundo a Transfermarkt, o atleta de 23 anos tem valor de mercado estimado em 15 milhões de Euros. Ben White chegou no time litorâneo em 2018 e passou por dois empréstimos: Peterborough e Leeds. Posteriormente, o defensor retornou ao Brighton e assinou um contrato de até 2024 com os Seagulls. Por fim, vale destacar que o atleta participou dos 10 jogos e recebeu apenas dois cartões amarelos – e nenhuma expulsão – na competição nacional.

