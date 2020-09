Bakayoko próximo do Milan, diz jornalista

Segundo o jornalista Fabrízio Romano, Chelsea e Milan estão próximos do acordo por Tiemoué Bakayoko. Através de suas redes sociais, Fabrizio afirma que a negociação envolve um empréstimo com opção de compra. Inicialmente, o empréstimo está avaliado em 3 milhões de Euros. Por outro lado, a opção de compra do meio-campista está estimada em 30 milhões de Euros.

Na última semana de agosto, a Gazzetta dello Sport afirmou que o atleta estava próximo do Milan. Anteriormente, o jornal salientou que Bakayoko aceitou reduzir seu salário de seis milhões de euros para três milhões de euros. Sobre o valor de venda, o jornal italiano apontou o montante aproximado em 30 e 32 milhões de euros.

O Chelsea confirmou a negociação com o atleta, em 2017, por €40 milhões, junto ao Mônaco. Em andamento, o contrato de Bakayoko com o Chelsea tem duração até junho de 2022. Mesmo com os empréstimos consecutivos, o futebolista conquistou a Copa da Inglaterra com o Chelsea. Antes do clube inglês, Tiemoué se destacou após assegurar o título francês com o Monaco.

Além disso, o atleta mencionou o carinho pelo clube rossonero. “Todo mundo sabe que o Milan está no meu coração e eu tenho boas recordações [do clube]. [Mas] no momento sou atleta do Chelsea”, disse Bakayoko ao site Tuttomercatoweb.

