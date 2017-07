Bakayoko é o novo jogador do Chelsea

Neste Sábado (15), o Chelsea anunciou a contratação de Tiemoué Bakayoko, meio-campista junto ao Monaco por um valor em torno de £40 milhões. O jogador de 22 anos foi um dos destaques da equipe revelação da Europa na última temporada, sendo campeão francês e semi-finalista da UEFA Champions League.

Bakayoko, que vestirá a camisa 14, assinou contrato até 2022 e já concedeu suas primeiras palavras como novo jogador do Chelsea:

“Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte desta grande equipe. Eu cresci assistindo o Chelsea. Assinar com o clube foi algo natural para mim porque eu o amo deste quando era criança. Agora eu não vejo a hora de evoluir junto a este incrível treinador e com meus novos companheiros.”

Francês, estreou profissionalmente pelo Rennes em 2013. No ano seguinte, se transferiu para o clube do Principado. Sendo um jogador com um número médio de aparições em sues dois primeiros anos no Monaco, com a ajuda de Claude Makelele, dirigente do clube francês, Bakayoko se tornou titular e um dos melhores jogadores da equipe na última temporada.

Com o sucesso na temporada, Bakayoko fez sua estreia pela seleção francesa em 2017, em um amistoso diante a Espanha.

