Atletas emprestados pelo Chelsea entraram em campo no final de semana

Jon Russell, meio-campista do Chelsea, foi o herói do Accrington Stanley no final de semana. A equipe de Russell venceu o clássico local contra o Rochdale por 2 a 1, em jogo válido pela League One. Foi a primeira partida do meio-campista, como titular, com a camisa dos Reds. Além de Russell, Joe Pritchard se destacou no embate com um gol e a assistência para Russell.

Além de Russell, o Accrington Stanley conta com dois atletas da base do Chelsea em seu plantel. Tariq Uwakwe que iniciou o embate na formação inicial, mas foi substituído no minuto 72 do embate. Por outro lado, Nathan Baxter, goleiro anunciado recentemente pelo Accrington, ficou no banco de reservas do duelo contra o Rochdale.

Com o resultado, o Accrington soma nove pontos em cinco jogos na League One. Além disso, o time ultrapassou o Sunderland e assumiu a sexta colocação na tabela de classificação.

Luke McCormick

O atleta do Chelsea participou da vitória do Bristol Rovers por 2 a 1 contra o Lincoln, também pela League One. Luke McCormick criou oportunidades de gol em ambas as etapas, mas não conseguiu balançar as redes adversárias. Além disso, a vitória proporcionou um alivio ao time de Bristol.

Afinal, a equipe acumula sete pontos e abriu quatro de vantagem para a zona de rebaixamento. Vale relembrar que a League One tem 24 equipes participantes e o Bristol venceu o segundo colocado na tabela da competição.

Na League Two

Jamie Cummimg foi o defensor da meta do Stevenage e somou um clean sheet frente ao Mansfield. O atleta do Chelsea realizou uma defesa importante no segundo tempo e auxiliou na conquista do ponto fora de casa. 0 a 0 e o Stevenage subiu na tabela – atual 15º colocado. Por fim, o próximo embate do Stevenage será contra o Forest Green, fora de casa, no dia 17 de outubro. Quatro pontos distanciam as equipes e uma vitória do time de Jamie pode colocar o selecionado na zona de playoffs.

