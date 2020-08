Athletic: Chelsea e Leicester estão perto de acordo por Chilwell

Chelsea e Leicester City estão muito próximos de chegar a um acordo por Ben Chilwell. A informação foi divulgada há pouco pelo Athletic. Segundo o site, os Blues pagarão entre £45 milhões e £50 milhões aos Foxes para ter o lateral-esquerdo de 23 anos.

Chilwell é o nome preferido de Frank Lampard à posição. Todavia, a negociação se estende há semanas. No último sábado (15) a imprensa inglesa noticiou que o lateral-esquerdo já havia recolhido seus pertences no Centro de Treinamento do Leicester.

Economia na transação

Os Foxes travaram as conversas por Chilwell após elevarem o valor de venda a £80 milhões. Mas segundo o Athletic, a negociação será fechada por menos do que o solicitado. No entanto ainda não há informações sobre salário e contrato. Além do Chelsea, Manchester United também sondava o jogador inglês.

Por fim, o lateral inglês realizou exames médicos em Londres, devido a uma lesão no calcanhar sofrida na reta final da temporada 2019/2020. Espera-se que esteja 100% em três semanas. Pelos Foxes Chiwell fez 99 partidas na Premier League. Com a saída iminente de Chilwell, o Leicester busca Nicolas Tagliafico (Ajax). O lateral argentino foi observado como Plano B dos Blues, caso Chilwell não assinasse com o clube.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp