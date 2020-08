Análise: Henderson ou Pope, quem seria o melhor substituto de Kepa?

A imprensa inglesa noticia que dois ingleses estão cotados para substituir Kepa no gol. São eles Dean Henderson, do Sheffield United e Nick Pope, do Burnley. Ambos estariam sendo monitorados a pedido Frank Lampard. Rumores indicam que Henderson parece o nome mais distante.

Contudo, após ter dado um ultimato ao Manchester United, o atleta de 23 anos pode abrir caminho ao Chelsea. Titular absoluto no Sheffield, Henderson não quer ser banco de David de Gea. Cenário diferente de Londres, onde possivelmente chegaria como titular. Todavia, há Pope. Aos 28 anos ele é o alvo prioritário de Lampard. Inclusive, o arqueiro seria o nome mais real do que Henderson.

Comparando a dupla

Diante das últimas notícias, analisaremos os números de Henderson e Pope na temporada 2019/2020. Primeiramente é importante observar o atual camisa 1 dos Blues na Premier League 19/20:

Números de Kepa

33 jogos

8 clean sheets

18 vitórias

11 derrotas

Números de Henderson

36 jogos

13 clean sheets

14 vitórias

11 derrotas

Números de Pope

38 jogos

15 clean sheets

15 vitórias

14 derrotas

Quem fez mais defesas?

Antes de iniciar, teremos como base os dados da Premier League 19/20. Pope somou 120 defesas em toda temporada 2019/2020. Já Henderson, 97 e Kepa teve apenas 55. O goleiro do Burnley levou 50 gols. Já o do Sheffield apenas 33 e Kepa, 47.

Curiosamente, mesmo tendo sofridos mais gols do que os rivais, Pope foi o 2º arqueiro com mais clen sheets (15). O inglês ficou atrás apenas de Ederson (16). O goleiro do Burnley também 4º com mais defesas. Da mesma forma, os números de Henderson também são positivos. Ele encerrou a temporada em 4º no ranking dos clean sheets e foi 9º nas defesas.

Estatísticas secundárias na PL 19/20

Para os apegados em números, vamos a outro comparativo: Pope teve 37,6% no quesito passes. Henderson soma 36.8% e Kepa 79.7%. Assim sendo, no futebol moderno o goleiro não atua apenas com as mãos, o espanhol leva vantagem. Por fim, nas bolas aéreas Pope larga na frente: 0,6% contra 0,5% de Henderson e apenas 0,2% de Kepa.

Quem seria o atleta mais adequado ao Chelsea?

Essa é uma boa pergunta. Em síntese, Henderson seria a primeira opção, pois tem apenas 23 anos. Contudo, a postura de dar um ultimato ao Manchester United demonstra dois pontos no futuro: querer ser titular sem concorrência e talvez ele sinta a pressão ao jogar numa equipe maior.

Em contrapartida, Pope é mais experiente. Tem 28 anos e veria no Chelsea sua maior experiência como atleta. Aliás, o inglês aparenta ser a escolha de Lampard. Veículos inglês noticiam que os Blues estariam dispostos a pagar 50m para tê-lo no plantel.

Mas e o Kepa? O espanhol segue distante de Londres e mesmo tendo 25 anos não será aproveitado na temporada 20/21. Portanto, resta esperar os próximos capítulos do Mercado de Transferências. Muita água ainda vai rolar até o reinício da Premier League.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp