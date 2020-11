Agente de David Alaba deve iniciar diálogo com Chelsea, diz jornalista

Christian Falk, jornalista do Bild, confirmou que Pini Zahavi, agente de David Alaba, deve iniciar conversas com o Chelsea sobre uma possível mudança do futebolista na próxima janela de transferências. O contrato de Alaba com o Bayern de Munique expira em junho de 2021. Entretanto, o defensor poderá dialogar sobre o seu futuro, com outros clubes, a partir de janeiro.

Além do Chelsea, o informativo alemão aponta que Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus também estão interessados no atleta. Futebolista de 28 anos. Alaba está no Bayern de Munique desde 2010 e, segundo o Transfermarkt, tem o valor estimado em 65 milhões de Euros.

Além disso, o futebolista tem um currículo repleto de conquistas no time da Allianz Arena. Ao todo, o austríaco conquistou nove títulos da Bundesliga, seis títulos da Copa da Alemanha, cinco títulos da Supercopa da Alemanha, duas Champions League e um Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. Por fim, David Alaba foi escolhido o melhor futebolista austríaco do ano em seis oportunidades.

Recentemente, outro atleta do Bayern de Munique foi ligado ao clube de Londres. Segundo o Daily Mail, Jerome Boateng pode ter seu futuro ligado ao futebol inglês. O jornal apontou a possibilidade de Arsenal, Tottenham e Chelsea disputarem o futebolista na próxima janela de transferências.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp