West Ham monitora situação de Abraham no Chelsea

A janela de transferências ainda não abriu, mas o Chelsea é um dos times com mais projeção no período. Dessa vez, os Blues aparecem como vendedores e o jogador em questão é Tammy Abraham. O atacante tem seu nome vinculado a vários times do futebol inglês, mas o mais forte é o West Ham.

No início deste mês, o jornal britânico Telegraph noticiou o interesse dos Hammers pelo dono da camisa 9 azul. Além do time londrino, o periódico disse que Leicester, Southampton, Brighton e até o Aston Villa poderiam entrar na disputa por ele.

Desde que Thomas Tuchel chegou a Londres, Abraham não recebeu muitas oportunidades. Foram apenas 213 minutos em 720 disponíveis, o que não chega a dar 30% do tempo. Isso desconsiderando as partidas em que não entrou na lista do técnico alemão.

Abraham lesionado e as opções de Tuchel

A última aparição dele foi no dia 20 do mês passado, na vitória sobre o Southampton. Na oportunidade, o atacante recebeu uma pancada no tornozelo e deixou o campo no intervalo. Desde então, ele não se recuperou totalmente e por isso não voltou a atuar. Em entrevista, na última semana, Tuchel disse que a espera contar com ele e Thiago Silva, após a parada para a Data Fifa.

No último sábado, o treinador dos Blues disse que falou com Abraham sobre o papel dele no clube e admitiu ter mais culpa do que o jogador nas ausências.

‘Ele sofre um pouco por eu não encontrar a verdadeira formação na frente. É um pouco mais complexo porque tenho que conhecer melhor a equipe. Às vezes jogamos com pontas, às vezes jogamos com jogadores com perfis de meias, temos o Werner que pode jogar como centroavante, Giroud e Havertz que também podem jogar nessa posição. Então ele sofre um pouco com todas essas circunstâncias, mas não é culpa dele. Talvez mais culpa minha do que dele.”

Mesmo com um mês de ausência, Abraham ainda é o artilheiro do Chelsea na temporada, com 12 gols marcados. Ele também lidera o ranking do clube pela Premier League ao lado de Jorginho.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp