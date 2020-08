A Bola: Chelsea de olho em joia portuguesa

Mais um atleta surge no horizonte de Frank Lampard para a temporada 2020/2021. Segundo A Bola, Joelson Fernandes despertou a atenção de Chelsea e também do Manchester City. Inclusive, ambas as equipes já teriam iniciado conversas para ter o jogador de 17 anos. Atualmente ele vesta a camisa do Sporting Lisboa.

De acordo com o jornal português, Chelsea e City entraram em contato com o empresário de Fernandes, Kia Joorabchian. As equipes buscam conhecer as exigências do Sporting e o possível valor de uma transferência à Inglaterra. Por outro lado, o Arsenal teve duas propostas rejeitadas.

Reunião com portugueses

Vale ressaltar que Kia é o empresário do ex-Blue, Willian e também agencia outro alvo do Chelsea, Sergio Reguilon (Sevilla). Por fim A Bola noticia que representantes dos Blues e Citzens terão uma reunião com os português na próxima semana. A expectativa é que Fernandes tenha seu valor estabelecido em €45 milhões.

Nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado português, o jogador de apenas 17 anos atua como ponta esquerda. Ele soma várias passagens pela divisões de base de Portugal. Na temporada passada atuou em apenas quatro partidas pela equipe principal do Sporting. Foi o suficiente para virar alvo dos rivais ingleses.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp