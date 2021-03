Site mostra como deve ficar camisa do Chelsea para a próxima temporada

Vivendo ótimo momento na campanha atual, o Chelsea viu na tarde desta quinta-feira uma prévia da camisa que deve usar no próximo ano. O site Footy Headlines divulgou hoje como deve ser o uniforme que os jogadores usarão na próxima temporada.

O fardamento segue com a Three como patrocinador principal, tendo o mesmo formato e a mesma cor. O que muda são os emblemas da Nike, que fica na cor amarela, também surge uma linha amarela circulando o escudo do clube e nas laterais da camisa. O portal também apresentou uma outra versão em que o brasão está com a maior parte em amarelo.

Outra grande alteração foi o tom de azul, que agora é um azul royal ‘lyon blue’, mais claro do que o atual. O design também está diferente, é em ziguezague na camisa principal com listras mais claras. A gola também sofreu mudança e está em formato v.

O Chelsea costuma estrear os novos uniformes mais próximo do fim da temporada. Neste caso, a previsão é para maio de 2021. Se avançar nas competições de mata-mata que ainda tem a disputar, o time pode fechar o ano com o novo fardamento e apresentá-lo em campo para a torcida.

Também foram mostradas as novas camisas polo e bonés que devem ser comercializados pela loja do clube. Os novos produtos terão a mesma cor do uniforme e com detalhes em amarelos.

