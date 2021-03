Tuchel exalta momento no clube e destaca atuações de Christensen

A vitória do Chelsea sobre o Liverpool, em Anfield, rendeu vários elogios de Thomas Tuchel ao desempenho da equipe azul. Os blues fizeram um jogo defensivo de altíssimo nível. Os atuais campeões da Premier League conseguiram finalizar apenas uma vez na direção do gol. E o placar poderia ter sido ainda maior para os visitantes, mas Andrew Robertson salvou uma bola em cima da linha e a partida terminou mesmo 1-0.

A vitória sobre os Reds deixou os Blues na zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. Fato que deixou Thomas Tuchel muito feliz. O técnico comentou sobre o momento que vive no clube e disse estar feliz pelos resultados que vem conquistando.

“Estou feliz por cada vitória que conquistamos e por cada resultado, pois sei como é difícil continuar vencendo e defendendo e mantendo os clean sheets. Eu sei o que é preciso e sei que a contribuição da equipe no momento é de alto nível e estou super feliz por isso. Sou muito honesto e ainda lamento muito o empate contra o Southampton. Não fiquei contente por termos perdido dois pontos, mas no geral estou absolutamente feliz. Desde o primeiro dia senti-me parte do clube e envolvida na equipa. É um prazer treiná-los desde o primeiro minuto, porque você pode sentir a energia e a atitude, todas as coisas necessárias para um jogo de futebol. Eles estão prontos para jogar em equipe e lutar uns pelos outros. Temos um time valente e eles aparecem em jogos difíceis.”

Elogios de Tuchel a Andreas Christensen

O desempenho defensivo do Chelsea no duelo contra o Liverpool foi um dos pontos altos do time na partida. Um dos nomes que possibilitou essa performance de alto nível é o de Andreas Christensen. Ele entrou no time na vitória de 1-0 sobre o Tottenham e o rendimento não caiu, e a equipe saiu de campo com seis clean sheets nos últimos oito jogos em que o zagueiro dinamarquês atuou.

Christensen entrou na equipe por causa da lesão de Thiago Silva e deu conta do recado. A ótima atuação em Anfield rendeu muitos elogios do técnico alemão ao defensor, que era duramente criticado por parte da torcida azul.

“Andreas Christensen entrou no meio do primeiro tempo contra o Tottenham, o que foi uma coisa difícil de fazer, e desde o primeiro minuto ele foi absolutamente impressionante. Ele é corajoso, forte em desafios individuais, muito arrojado e inteligente em nossa construção de jogadas. Ele joga com muita confiança e estou absolutamente feliz com o seu desempenho. A maneira como ele se destacou é uma grande parte de nossas performances”.

O zagueiro terminou o jogo com 91,9% de acerto de passe, o maior número de atletas do Chelsea na partida. Além disso, ele cortou nove bolas do adversário, teve uma interceptação e venceu três dos quatro duelos que fez ao longo dos 90 minutos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp