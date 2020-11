Terceiro Tempo: A pausa internacional e as considerações para o Chelsea

O Terceiro Tempo de hoje fala sobre os atletas do Chelsea e respectivas atuações na pausa internacional. O primeiro cenário que chamou atenção foram os gols marcados pelos futebolistas do time de Londres. Primeiramente, Jorginho converteu penalidade máxima. Posteriormente, N’Golo Kanté marcou o gol da vitória da França contra a seleção de Portugal. Por fim, os dois gols de Timo Werner na vitória alemã contra a Ucrânia.

Além disso, o Chelsea pode observar alguns atletas, que não estão atuando regularmente no clube de Stamford Bridge, entrando em campo na pausa internacional. Por exemplo, Emerson Palmieri na vitória italiana contra a Polônia por 2 a 0. Por outro lado, Antonio Rudiger, que foi titular contra a Ucrânia, comandada por Andriy Shevchenko. Portanto, no Terceiro Tempo de hoje, vamos abordar alguns atletas do Chelsea e as atuações com os selecionados nacionais.

Por fim, vamos falar sobre o empate do Chelsea contra o Arsenal na Women’s Super League. Além disso, confira a agenda de jogos do Chelsea na atual semana.

Primeiro Tempo – N’Golo Kanté

Para o WhoScored, a segunda maior nota concedida aos atletas que entraram em campo nos dias 14 e 15 de novembro foi de N’Golo Kanté. A avaliação 8.70 de Kanté ficou atrás apenas do goleiro Yan Sommer, que recebeu a nota 9.63, após o brilhante desempenho contra a Espanha.

Sobre o atleta do Chelsea, Kanté fez o gol da vitória francesa, por 1 a 0, contra Portugal. Nesse jogo, os integrantes da comissão técnica do Chelsea tiveram sensações mistas. O destaque de N’Golo confirma a importância dos serviços do atleta para o clube e na seleção.

“N’Golo Kanté marcou o segundo gol em sua carreira com a seleção francesa na vitória por 1 a 0 contra Portugal. [A vitória] assegurou a vaga dos campeões mundiais na fase final da Liga das Nações da UEFA. O meio-campista dio Chelsea balançou as redes com o seu único chute no jogo, além de ter feito cinco desarmes e cinco interceptações. Mantendo o ataque de Portugal longe da meta e sendo avaliado com a nota 8.70, do WhoScored”, afirmou o portal.

Por outro lado, Olivier Giroud ficou em baixa na pausa internacional. O atacante iniciou o embate contra Portugal como suplente e atuou em 12 minutos do tempo regulamentar. Para piorar o cenário de Oliver, ele foi titular na derrota contra a Finlândia, no amistoso que os franceses foram derrotados por 2 a 0. Por isso, Didier Deschamps pediu mais ritmo de jogo para o atleta, que ficou na reserva de Anthony Martial.

Segundo Tempo – Timo Werner

O site de avaliações futebolísticas também destacou Timo Werner, atleta do Chelsea, nos jogos da seleção alemã. Não poderia ser diferente, Werner marcou dois gols na vitória da Alemanha por 3 a 1 contra a Ucrânia. Além disso, os dois gols de Werner foram marcados no estádio do Red Bull Leipzig, antigo time de Werner. Portanto, um sentimento especial ao atleta do Chelsea em sua antiga casa.

Segundo o WhoScored, Timo Werner afirmou que “liderando o sistema ofensivo, o atleta manteve sua boa sequência com os dois gols marcados contra a Ucrânia, na vitória por 3 a 1. Ou seja, Timo Werner ampliou sua sequência para cinco jogos – de clube e seleção – consecutivos com gols. Werner marcou dois gols em quatro finalizações durante o embate, um passe chave e um drible com êxito no embate. Por isso, Werner foi considerado o Homem do Jogo e foi avaliado com a nota 8.23”, disse o portal.

São 12 gols e três assistências em 17 jogos. Ou seja, o alemão apresenta uma média de 0,88 em relação ao envolvimento de gols no Chelsea e na Alemanha. Inclusive, o Chelsea Brasil trouxe algumas estatísticas que reforçam o bom momento ofensivo da equipe.

Primeiramente, o Chelsea é o clube europeu com o maior número de jogadores marcando gols. (14)

A média de gols do time de Londres é 2,5 gol por jogo. Ou seja, a maior média na Premier League.

Além disso, o Chelsea tem seis gols oriundos de bola parada. O maior índice da Premier League.

48 chutes no alvo. Ou seja, a maior estatística na Premier Legue novamente.

1791 minutos de jogo atribuídos aos atletas Sub-21. Maior índice do continente europeu.

Terceiro Tempo – Empate da equipe feminina

Chelsea e Arsenal empataram em 1 a 1, no Meadow Park, em jogo válido pela Women’s Super League. O gol do Chelsea foi marcado por Carlotte Wubben-Moy (contra). Por outro lado, o Arsenal marcou com Beth Mead. Assim sendo, a igualdade no marcador colocou o Chelsea na terceira colocação do campeonato nacional. Além disso, o time de Kingsmeadow tem um jogo a menos e uma distância de três pontos para o líder Manchester United.

“O jogo discorreu como eu pense que seria. Estou aqui tempo suficiente para dizer que quando você atua contra um time que perdeu para o Manchester United e perdeu seis confrontos das seis ocasiões que nos enfrentaram, em algum momento, a comissão técnica encontraria a resposta que eles estavam buscando”, iniciou Emma Hayes.

“Elas jogaram exatamente como eu pensei que jogariam e nós nos preparamos para isso. Entretanto, você pode estudar todo o conteúdo do mundo, mas no dia da prova, não significa necessariamente que você produzirá um desempenho de ponta”, afirmou a técnica do Chelsea.

O próximo adversário do Chelsea será o London City Lionesses. O jogo está agendado para dia 18 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Princes Park. Esse será o terceiro duelo da equipe de Emma Hayes na Copa da Liga Inglesa. Anteriormente, o Chelsea venceu o Arsenal por 4 a 0 e o Tottenham por 2 a 0.

Prorrogação – Agenda do Chelsea na semana

18 de novembro – EFL Trophy – 15h – Bristol Rovers x Chelsea

Jogo decisivo para a equipe comandada pelo técnico Ed Brand. Quem vencer o duelo avança no Grupo L da competição nacional. A chave é composta por Oxford United, que já se classificou com oito pontos, Walsall (3), Bristol Rovers (2) e Chelsea (2). O duelo será realizado no Memorial Stadium, em Bristol.

18 de novembro – Continental Cup – 16h30 – London City Lionesses x Chelsea

O último duelo do Grupo B para o Chelsea. A equipe de Kingsmeadow é a única com 100% de aproveitamento na sua chave. Dois jogos e duas vitórias para a equipe comandada por Emma Hayes. Primeiramente, a vitória contra o Arsenal por 4 a 1. Posteriormente, o triunfo contra o Tottenham por 2 a 0. Por fim, o duelo contra o London City Lionesses, no Princes Park. Em conclusão, o Grupo B está com a seguinte formação após duas rodadas. Chelsea 6, Tottenham 3, Arsenal 3 e London City 0.

21 de novembro – Premier League Sub-18 – 9h – Chelsea x Aston Villa

Uma partida protagonizada por duas equipes da parte de cima da tabela da Divisão Sul. O Chelsea é o quarto colocado com 14 pontos em sete jogos. Quatro vitórias, dois empates e uma derrota na competição de base. Por outro lado, o Aston Villa está na segunda colocação com sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, 16 pontos totalizados, dois pontos atrás do líder Crystal Palace, que acumulou 18 pontos.

21 de novembro – Premier League – 9h30 – Newcastle United x Chelsea

O retorno do plantel de Frank Lampard após a pausa internacional. A equipe de Londres marcou 14 gols e sofreu apenas um tento nos últimos quatro jogos do calendário. O Chelsea conseguiu uma ascensão na tabela da competição nacional após as vitórias contra o Burnley, por 3 a 0, e diante do Sheffield United, por 4 a 1. Assim sendo, o embate em St. James Park será o 9º jogo dos Blues na Premier League 2020/21.

—

