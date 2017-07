Bluecast 92 – As transferências do Chelsea

Clique aqui e faça o download do Bluecast para ouvir quando e onde quiser.

Nesta edição do Bluecast, Tiago Santos comanda os Bluecaps, Bárbara Lira, Rafael França e Vinicius Paráboa em um programa recheado de bom humor. Tem uma análise sobre a chegada de Willy Caballero, a saída de Nathan Aké, a polêmica de Diego Costa e a implicância com o Cahill.

Também tem as possíveis contratações no bloco mais polêmico deste podcast, o “SillySeason”, com Alex Sandro puxando a fila.

Vá direto para o assunto que deseja ouvir.

Anúncio loja oficial e mídias sociais: 1’46”

Terry no Aston Villa: 4’41”

Akê e política de empréstimos: 7’32”

Diego Costa: 13’36”

Antonio Rudiger: 19’54”

Caballero: 23’08”

Alex Sandro: 26’10”

Cahill e David Luiz precisam de substitutos?: 35’46

Encerramento: 38’38”

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas. Ah, você pode deixar o seu comentário lá embaixo também.

