Na História: Chelsea impede recorde de goleiro do Southampton

O Na História de hoje fala sobre o ano de 2016. Um passado nem tão distante, é verdade, mas tematiza os selecionados do confronto do final de semana: Chelsea e Southampton. O duelo que será protagonizado no sábado (17), às 11h (horário de Brasília), em Stamford Bridge, é a pauta da publicação histórica desta quinta (15). Em 2016, o Chelsea estava ciente da dificuldade que teria em duelar fora de casa contra os Saints. A equipe do St. Mary’s estava há seis jogos sem sofrer gols na Premier League. Ou seja, muito próxima de igualar o recorde do clube. Desta vez, com Fraser Forster, o defensor da meta do Southampton. Confira mais detalhes no Na História de hoje.

Anteriormente, o goleiro Paul Jones, também do Southampton, conseguiu a expressiva marca de sete jogos seguidos com clean sheets. O feito de Jones foi obtido na temporada 2000/01. Em outras palavras, a marca do Southampton não foi tinha sido igualada – muito menos, superada – nos últimos 15 anos. Por isso, o jogo entre Southampton e Chelsea, do dia 27 de fevereiro de 2016, era observado com tanta empolgação pelos fãs do Saints. Não sofrer gols contra o Chelsea significaria pontuar contra uma forte equipe da Premier League e conseguir um novo feito para a história do clube.

A culpa é do Chelsea

Entretanto, o time londrino foi o responsável pela quebra da sequência de clean sheets do Saints. Para ser mais preciso, a sequência ficou distante de ser quebrada por 15 minutos e acréscimos. Afinal, o Southampton vencia o Chelsea até os 30 minutos do segundo tempo na oportunidade. 15 minutos e o tempo adicional separavam Forster do recorde estabelecido por Paul Jones, a quinta melhor marca da história da Premier League. Entretanto, não foi possível ao Southampton. Primeiramente, Cesc Fábregas e, posteriormente, Branislav Ivanovic reverteram o cenário para um quadro de três pontos ao time de Stamford Bridge.

O ano de 2016 foi marcado como um ano de retomada ao goleiro Fraser Forster. O arqueiro tinha sofrido uma lesão que o tirou dos gramados por nove meses. Por outro lado, o retorno do goleiro aos compromissos futebolísticos foi espetacular. Em suma, sete jogos sem sofrer gols, sendo seis clean sheets na Premier League. Além disso, no jogo contra o Chelsea, o Southampton abriu o marcador e segurou a vantagem no placar até – o já mencionado – minuto 30 do segundo tempo. Os Saints fizeram o tento inaugural com Shane Long. Entretanto, a possibilidade de Forster ser dono de uma dentre as cinco melhores marcas da Premier League foi extinguida pelo espanhol Fàbregas.

Registros do Chelsea Brasil

O Chelsea Brasil publicou o pós-jogo do Southampton 1-2 Chelsea com seguinte título. ”Na pressão e no coração, Chelsea vira e vence Southampton”. Além disso, veja a descrição dos gols que encerraram a possibilidade de marca história e pontuação do Southampton.

“O empate veio aos 75, quando Fàbregas cruzou bola na área do Southampton. Não havendo qualquer desvio, a bola balançou as redes. Após o tento, o Chelsea pressionou ainda mais e os Saints se retraíram. Faltando cinco minutos para o final da partida, Oscar arriscou novamente de média distância, mas a bola não levou grande perigo à meta de Forster, que fez fácil defesa.”, iniciou sobre o gol de Cesc Fàbregas.

“A vitória veio aos 89, quando Willian cobrou corner na cabeça de Ivanovic, que se superiorizou aos defensores rivais e marcou, dando números finais à partida e aumentando a invencibilidade dos Blues na Premier League”, concluindo os registros textuais de Wladimir Dias, autor do pós-jogo do Chelsea Brasil, com a descrição do gol de Ivanovic.

Por fim, Fraser Forster concedeu o seu primeiro gol em 708 minutos de bola rolando na Premier League. Na oportunidade, foi a décima vez que os Saints lideraram uma partida, em casa, na temporada. Essa marca foi obtida justamente frente ao Chelsea, após o tento de Shane Long. Consequentemente, a marca de 10 lideranças de placar do Southampton igualou a sequência do Chelsea que também era detentor da estatística de 10 lideranças inaugurais no marcador.

Os times

Primeiramente, vale o registro de ter sido um duelo entre técnicos holandeses. Ronald Koeman, atual técnico do Barcelona, era o treinador dos Saints. A equipe da casa entrou em campo com a seguinte formação. Fraser Forster, Cedric Soares, Virgil Van Dijk, José Fonte e Ryan Bertand; Jordy Clasie, Oriol Romeu, Steven Davies, Shane Long e Matt Targett; Charlie Austin. Por outro lado, três suplentes participaram do embate. Graziano Pellè, James Ward-Prowse e Sadio Mané.

Assim sendo, o Chelsea foi escalado por Guus Hiddink para o embate fora de casa. Thibaut Courtois, Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, Branislav Ivanovic e Baba Rahman. John Obi Mikel, Cesc Fàbregas; Eden Hazard, Willian e Pedro; Diego Costa. Além desses atletas, Oscar, Kenedy e Nemanja Matic participaram do embate.

Por fim, os gols do jogo foram marcados por Shane Long, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Fàbregas marcou aos 30 e Ivanovic cabeceou para o fundo do gol aos 44 da etapa final.

1º – Van der Sar (Manchester United_ – 2008/2009 – 14 jogos

2º – Petr Cech (Chelsea) – 2004/2005 – 10 jogos

3º – Reina (Liverpool) – 2005/2006 – 8 jogos / Petr Cech (Chelsea) – 2006/2007 – 8 jogos

5º – Peter Schmeichel (Manchester United) – 96/97 e 97/98 – 7 jogos / Neville Southall (Everton) – 94/95 – 7 jogos / Paul Jones (Southampton) – 2000/2001 – 7 jogos

8º – Fraser Forster (Southampton) – 2015/2016 – 6 jogos / Alex Menninger (Arsenal) – 97/98 – 6 jogos / De Gea (Manchester United) – 2012/2013 – 6 jogos / Joe Hart (Manchester City) – 2014/2015 e 2015/2016 – 6 jogos / Petr Cech (Chelsea) – 2004/2005 e 2005/2006 – 6 jogos

Petr Cech e as marcas

Por fim, observando a lista acima, Chelsea e Petr Cech são mencionados nas sequências sem gols sofridos na Premier League – os clean sheets. O goleiro checo é dono de várias marcas positivas de jogos sem gols. A maior marca do arqueiro do Chelsea foram os 10 compromissos consecutivos sem sofrer gols na temporada 2004/05. Por outro lado, Cech obteve séries de oito e seis jogos sem sofrer gols com o clube de Stamford Bridge.

Atualmente, Petr Cech atua em um cargo diretivo no Chelsea. Inclusive, Petr Cech foi o responsável por indicar Edouard Mendy, novo goleiro do clube londrino, para Frank Lampard. Relembre o que disse Cech sobre Mendy, goleiro que também saiu do Rennes para o Chelsea.

