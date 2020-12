Na História: Atleta do Chelsea com quatro gols no jogo

Após os quatro tentos contra o Sevilla, Olivier Giroud foi o 15º atleta do Chelsea que marcou quatro ou mais gols em jogo pelo Chelsea. Anteriormente, o francês conseguiu um hat-trick contra Dínamo de Kiev, em março de 2019. Entretanto, Giroud conseguiu fazer um a mais diante do time da Andaluzia, no ano de 2020. É o primeiro atleta desde Frank Lampard, isso mesmo, Frank Lampard, que conseguiu quatro gols em um único jogo. O Na História de hoje aborda os atletas do Chelsea que conseguiram quatro gols com os atletas do time de Londres.

8’1T, 9’2T, 29’2T e 38’2T. Giroud colocou a bola na rede nesses minutos. Primeiramente, uma assistência de Havertz. Posteriormente, passe açucarado de Kovacic. Por fim, um cruzamento milimétrico de Kanté. Além do pênalti sofrido por Giroud e convertido pelo nome do jogo contra o Sevilla.

Se você não acompanhou a reverberação sobre os quatro gols de Giroud, o Chelsea Brasil trouxe a reverberação do feito do francês durante a quinta-feira (3). Primeiramente, a fala do técnico Frank Lampard. Posteriormente, o destaque dos sites esportivos. Por fim, as palavras de César Azpilicueta, um dos líderes da equipe. Giroud escreveu um belo capítulo Na História do time de Londres.

Frank Lampard

Frank Lampard conseguiu quatro gols em duas partidas com o Chelsea. Primeiramente, em Março de 2010, Lampard marcou quatro dos sete gols do time de Londres na vitória por 7 a 1 contra o Aston Villa. Por outro lado, em Março de 2008, o camisa 8 do Chelsea balançou as redes em quatro oportunidades contra o Derby County, na goleada por 6 a 1.

Em 2010, o Chelsea enfrentou o Aston Villa com a seguinte escalação. Cech, Ferreira, Terry, Alex. Lampard, Joe Cole, Mikel, Malouda e Zhirkov. Deco e Anelka. Além dos quatro gols de Lampard, Malouda marcou duas vezes. Por fim, Kalou deu números finais para a equipe mandante. Por outro lado, Carew descontou para a equipe de Birmingham. Em conclusão, o Chelsea acertou 11 chutes ao gol rival. Dessas tentativas, sete balançaram as redes do Villa.

Em 2008, Cudicini, Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Makelele, Lampard, Joe Cole, Anelka, Kalou compuseram o plantel titular do Chelsea contra o Derby County. Além disso, vale relembrar que o time de Londres vinha de uma eliminação desastrosa contra o Barnsley, por 1 a 0, na Copa da Inglaterra. Ou seja, havia uma pressão muito grande por um bom resultado dos Blues no jogo seguinte, contra o Derby. Assim sendo, Lampard entendeu o recado e fez quatro dos seis gols londrinos. Por fim, Kalou e Joe Cole completaram o placar elástico.

Ainda sobre Lampard…

O atual técnico do Chelsea é um dos três atletas do Chelsea que marcaram quatro gols pelo time de Londres em jogos da Premier League. Primeiramente, Gianluca Vialli marcou quatro vezes na goleada por 6 a 0 contra o Barnsley, fora de casa, em agosto de 1997. Posteriormente, Jimmy Floyd Hasselbaink foi o autor de quatro gols no triunfo contra o Coventry City, em outubro de 2000.

Antes da formação da Premier League

Kerry Dixon também está inserido nas estatísticas dos quatro gols. Entretanto, ele foi conseguiu a proeza em três compromissos do Chelsea. O primeiro jogo foi na vitória por 4 a 0 contra o Gilingham na Copa da Liga Inglesa de 1983. Posteriormente, Dixon fez quatro gols contra o Wigan, na Copa da Inglaterra de 1985. O placar final foi 5 a 0 para o Chelsea. Em conclusão, Dixon obteve quatro tentos diante do Barnsley, em um duelo finalizado 5 a 3, na Segunda Divisão em 1989.

5 gols

Gordon Durie fez um a mais que seus colegas quando ele assegurou cinco dos sete gols do Chelsea contra o Walsall, em fevereiro de 1989. O escocês imitou Peter Osgood, lenda do clube de Londres, que conseguiu cinco gols na vitória recorde do clube por 13 a 0 contra Jeunesse Hautcharage, de Luxemburgo**. A maior goelada da história do Chelsea foi realizada em setembro de 1971. Esse feito de Osgood foi estabelecido dois anos depois dele ter marcado quatro gols contra o Crystal Palace, na vitória por 5 a 1.

** Tommy Baldwin marcou um hat-trick, enquanto John Hollins, Alan Hudson, David Webb, Ron Harris e Peter Houseman balançaram as redes. Além disso, Osgood marcou os cinco gols mencionados no parágrafo anterior. Além disso, foram dois jogos entre as equipes. 8 a 0 no primeiro embate e o falado 13 a 0 no segundo jogo. Ou seja, 21 a 0 no agregado.

Bobby Tambling e os demais destacados

O segundo maior artilheiro da história do Chelsea, com 202 gols, tem cinco partidas com quatro gols marcados. Primeiramente, os cinco gols na vitória por 6 a 2 contra o Aston Villa. Inclusive, já que a pauta é histórica. Convido todos os que acompanham o Na História para ler o My Blue Days de Bobby Tambling. Um conteúdo feito pelo Chelsea FC sobre ídolos e as impressões do Chelsea no passado.

Jimmy Greaves marcou quatro gols ou mais em seis ocasiões com a camisa do Chelsea. Vale destacar os cinco gols com a camisa dos Blues contra o Wolverhampton Wanderers, no ano de 1958. Posteriormente, em 1959, cinco gols contra o Preston North End. Em conclusão, no ano de 1960, cinco gols diante do West Bromwich Albion.

Assim sendo, a lista de atletas do Chelsea que marcaram quatro gols inclui os seguintes atletas. Joe Bambrick (Leeds United e Manchester City 1935), Dick Spence (Liverpool 1934), Jimmy Thompson (South Shields 1927), William Whitton (Leicester City 1924) e Bob Whittingham (Southend 1913).

Por fim, George Hisdon que conseguiu quatro gols em três ocasiões com o Chelsea Football Club. Destaque para dois eventos com o time de Londres. Os cinco gols contra Glossop em 1906 e o recorde do clube de seis tentos, contra o Worksop, na Copa da Inglaterra em janeiro de 1908.

