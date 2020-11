Lupa Tática: Empate sem gols em Chelsea e Tottenham

O Lupa Tática de hoje comenta o empate sem gols entre Chelsea e Tottenham. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e válido pela 10ª rodada da Premier League. Com o resultado, o Tottenham assume a liderança e o Chelsea continua na terceira colocação do campeonato nacional. Assim sendo, o time de Frank Lampard aguarda o embate entre Leicester e Fulham para a definição da classificação final.

Resumidamente, mais um jogo positivo do sistema defensivo do Chelsea. Principalmente, os laterais da equipe da Fulham Road – Ben Chilwell e Reece James. Definitivamente, o jogo foi positivo para os laterais do jogo. Afinal, podemos olhar o lado dos visitantes e pontuar que Sergie Aurier também fez uma partida positiva. Inclusive, obrigando a defesa de Mendy em finalização fora da área.

O primeiro tempo foi mais equilibrado e os números apontam essa constatação. Cinco finalizações para cada lado e uma finalização ao gol para cada time. Primeiramente, o Chelsea com mais posse e mais distribuição de jogo. Por outro lado, o Tottenham buscando o contra-ataque e Ndombelé dando muito trabalho ao Kanté nos momentos iniciais.

Por outro lado, na etapa complementar, o Chelsea foi superior. O jogo continuou truncado e com a minimização do espaço dos visitantes. Entretanto, o Tottenham não finalizou mais ao gol. E não é força de expressão, não finalizou mesmo. Foram oito finalizações do Chelsea e nenhum chute – nem em direção ou fora – rumo ao gol de Mendy. Em contrapartida, das oito finalizações do Chelsea, apenas duas tentativas obrigaram defesas de Lloris.

Situações de gol

O Chelsea teve um gol anulado no primeiro tempo. Na extremidade, Timo Werner recebeu passe após falha do Rodon e finalizou para o gol de Lloris. O camisa 11 teve tempo de ajeitar, dentro da área, e finalizar caprichosamente para o gol. Entretanto, o atleta do Chelsea estava em posição irregular. Essa ação mandante ocorreu no 11º minuto de jogo e foi uma resposta ao lance do Tottenham: finalização de Bergwijn, dentro da área, após velocidade no contra-ataque visitante.

No segundo tempo, Ben Chilwell acionou Hakim Ziyech dentro da área. A construção do lance e o passe para o marroquino foram primorosos. Entretanto, Ziyech, que teve noite pouco inspirada, chutou por cima do gol. Mason Mount também teve a sua oportunidade de tirar o zero do marcador. O meio-campista finalizou de longe e Lloris fez importante defesa. Além disso, o Chelsea pouco explorou as finalizações de fora da área. Claro que o sistema defensivo do Tottenham criou dificuldades aos atletas do Chelsea. Por outro lado, arriscar de longe seria uma opção diante do baixo índice de aproveitamento dos cruzamentos do time da casa.

Por fim, Giroud também teve uma chance aos 47 minutos do segundo tempo. O atacante francês interceptou a bola do Tottenham e tentou encobrir Lloris. Entretanto, o toque na bola foi fraco e o goleiro da seleção da França fez a defesa. Chance importante e não convertida pelo Chelsea.

Reece James

Apesar de ter se equivocado em alguns cruzamentos, a partida de James foi positiva. O lateral-direito do Chelsea venceu três dos quatro duelos aéreos e acertou três das quatro tentativas de bolas em profundidade. Outro índice que chamou atenção sobre o jovem lateral foi o aproveitamento dos passes (69/72) = 96% de acertos. Por outro lado, as estatísticas de James sobre cruzamentos não foram tão positivas. Quando ele acertou, James iniciou jogadas de perigo e duas dessas situações foram para Tammy Abraham. Entretanto, o índice de três cruzamentos certos em 10 tentativas não chama atenção positivamente. Contra o Newcastle, James também não teve um bom aproveitamento e acertou um cruzamento dos quatro tentados em Newcastle upon Tyne. O SofaScore avaliou James com a nota 7.6

Ben Chilwell

Os dois laterais do Chelsea tiveram as avaliações mais altas do jogo pelo SofaScore. 7.6 para James e 7.5 para Chilwell. Mais uma vez, o lateral foi bastante participativo para a equipe de Stamford Bridge. Em entrevistas previamente concedidas por Chilwell, o lateral afirmou sua liberdade em aproximar e agir como válvula de escape. Principalmente, diante de equipes muito fechadas. Sendo uma opção para jogo ou criando situações, o lateral deu 104 toques na bola. Acertou cinco das sete tentativas de bolas em profundidade. Posteriormente, ele ganhou seis dos sete duelos terrestres contra os atletas do Tottenham. Faltou precisão nos cruzamentos, pois Chilwell errou as três tentativas de bolas aéreas. Por outro lado, Ben foi bastante presente no clássico dominical.

Mateo Kovacic

O croata foi um dos destaques do jogo contra o Tottenham. O meio-campista atuou os 90 minutos do duelo contra o Tottenham, empate em 0 a 0, em Stamford Bridge. O primeiro ponto que deve ser ressaltado é o aproveitamento de passes de Kovacic. Segundo o SofaScore, ele teme 95% de acertos em passes – 60/63. Além disso, Kovacic venceu seis nos oito duelos no chão contra os rivais. Por fim, o atleta acumulou três interceptações e quatro desarmes contra os Spurs, segundo o SofaScore. Em conclusão, o croata teve uma finalização bloqueada e sofreu duas faltas no jogo. O SofaScore avaliou Kovacic com a nota 7.4.

Números do jogo (SofaScore)

Chelsea 0x0 Tottenham

Posse de bola (total): 60%-40%

Posse de bola (1º): 61%-39%

Posse de bola (2º): 59-41%

Finalizações: 13-5

Finalizações ao gol: 3-1

Finalizações para fora: 7-3

Chutes travados: 3-1

Impedimentos: 3-1

Faltas: 20-9

Cartões amarelos: 4-2

Finalizações (dentro da área): 9-4

Finalizações (fora da área): 4-3

Defesas do goleiro: 1-3

Passes: 660-438

Precisão dos passes: 589 (89%) – 353 (81%)

Bolas longas: 31/49 (63%) – 27/62 (44%)

Avaliações (SofaScore)

Mendy 7.3; James 7.6, Zouma 6.9, Thiago Silva (cap.) 6.8 e Chilwell 7.5; Kovacic 7.4, Kanté 7.2 e Mount 7.2; Ziyech 6.9 (Havertz 6.5), Abraham 7.0 (Giroud 6.7) e Werner (Pulisic 6.4).

Próximo Jogo

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Sevilla, em duelo válido pela UEFA Champions League. O jogo está agendado para quarta-feira (02), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Por outro lado, o próximo compromisso do Chelsea, na Premier League, será contra o Leeds United, em Stamford Bridge. O embate está previsto para dia 5 de dezembro, às 17h (Brasília), com presença de público.

Veja também: Chelsea não sai do 0x0 contra o Tottenham em Stamford Bridge

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp