O Chelsea na temporada 2020/21: Goleiros

O Chelsea Brasil está fazendo uma série de textos especiais que antecedem o início da nova temporada. O primeiro é sobre os goleiros. A cada dia um texto sobre o time londrino, jogadores do elenco e considerações sobre as melhores possibilidades para deixar o elenco dos Blues mais forte.

Atualmente, a posição de goleiro é a mais contestada da equipe de Stamford Bridge. Não há outro modo de começar esse texto sobre os goleiros do Chelsea Football Club. Ser goleiro, em tempos atuais no Chelsea, é ser contestado. A maior prova disso é o cenário que a maior transferência do clube – em valores -, não impõe total segurança e tranquilidade aos torcedores.

Em outras palavras, a contratação mais cara da história do Chelsea apresentou uma temporada de irregularidade no clube. No site do Chelsea, acessando informações do plantel masculino, Kepa Arrizabalaga e Willy Caballero figuram como opções do time comandado por Frank Lampard. Por isso, abordaremos os dois arqueiros e a percepções para a temporada 2020/21.

Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga tem 25 anos e assinou um contrato de sete anos com o Chelsea Football Club. Proveniente do Athletic Bilbao, o goleiro espanhol acertou sua transferência com o time londrino em agosto de 2018. Em sua primeira temporada com o Chelsea, encerrou o calendário de jogos com a conquista da Europa League, contra o Arsenal. Na oportunidade, o espanhol atuou em 54 jogos – abordando todas as competições – incluindo a marca de 36 partidas na Premier League.

No total, obteve 23 clean sheets na temporada inaugural com a camisa do time londrino. Consequentemente, as estatísticas proporcionaram convocações frequentes ao selecionado nacional.

O goleiro espanhol fez o seu primeiro jogo com o Chelsea, dias após a assinatura de contrato. No jogo de abertura de calendário, o goleiro se fez presente na vitória por 3 a 0 contra o Huddersfield Town. Ou seja, um jogo e o primeiro embate sem sofrer gols.

Na temporada 2018/2019, a Carabao Cup foi conquistada pelo Chelsea. Kepa Arrizabalaga foi protagonista na campanha e se destacando, principalmente, no desempenho nas cobranças de pênalti contra o Tottenham na semifinal. Posteriormente, figurou nas penalidades máximas contra o Eintracht Frankfurt. O espanhol defendeu duas penalidades máximas e o Chelsea carimbou o passaporte para Baku, sede da final da Europa League do respectivo ano.

Clubes e atuações

Em sua trajetória, se juntou às categorias de base do Athletic com nove anos de idade. Passou pelo Baskonia. Athletic Bilbao B e Ponferradina. O espanhol atuou no Valladolid, antes de despontar no Athletic Bilbao. O Chelsea contratou Kepa, após a saída de Thibaut Courtois da equipe londrina, pelo montante de 80 milhões de Euros. O vínculo foi iniciado em abril de 2018 e tem previsão de encerramento em junho de 2025. Por outro lado, seus últimos jogos foram marcantes negativamente. Principalmente, pela sua posição no campo – o banco de reservas.

O descenso

Inicialmente, vamos abordar o aspecto financeiro. O site Transfermarkt expõe dados sobre o processo de valorização (ou desvalorização) econômica do atleta com o passar das temporadas e dos clubes. Desde 2019, a contratação mais cara do Chelsea vem se desvalorizando aos olhos do mercado. Em 10 de dezembro de 2019, Kepa atingiu a marca de 60 milhões de Euros sob o olhar implacável do mercado do futebol.

Segundo o site, o espanhol apresentou uma queda de 20 milhões em março de 2020, ou seja, 40 milhões de Euros. A diminuição dos valores seguiu no ano de 2020. Em abril, 32 milhões para contar com os serviços do espanhol. Recentemente, abordando o mês de julho, o Transfermarkt avaliou o atleta em 28 milhões de Euros.

Por outro lado, no aspecto futebolístico, Kepa terminou a temporada no banco de reservas. O atleta não atuou no segundo jogo das oitavas de final da Champions League e não participou da decisão da Copa da Inglaterra. Isso diz muito sobre as oscilações e, em seguida, sobre o processo de desvalorização na temporada 2019/20. Como mencionamos anteriormente, há um contrato em andamento. Além disso, não é qualquer contrato. É um contrato de sete anos com o Chelsea. Algo pouco visto no futebol.

Em outras palavras, a equipe londrina não negociaria o atleta que é a contratação mais cara do clube e evidenciando o péssimo negócio da diretoria. Antes de falarmos sobre o mercado da posição, temos Willy Caballero.

Willy Caballero

O argentino Willy Caballero chegou ao Chelsea em 1º de julho de 2017, após final de contrato com o Manchester City. Caballero se juntou ao time de Stamford Bridge após a saída de Asmir Begovic para o Bournemouth. O goleiro argentino passou três anos no Manchester City, além de ter atuando no Boca Juniors (Argentina), Elche e Málaga (Espanha).

Deste modo, a estreia foi em um duelo válido pela Carabao Cup, em setembro de 2017. A vitória por 5 a 1 contra o Nottingham Forest. Era para ser a estreia dos sonhos, mas o gol do Forest veio na reta final do duelo.

O primeiro jogo válido pela Premier League, com o Chelsea, foi em janeiro de 2018. Com direito a grande defesa de Caballero, os Blues venceram o Brighton por 4 a 0. O goleiro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Argentina aos 36 anos. A oportunidade finalmente apareceu em um amistoso contra a Itália. Além de não sofrer gols, participou da vitória da seleção da América do Sul por 2 a 0.

Com o selecionado nacional, ele acumula cinco jogos de titularidade com a equipe principal. Nos duelos contra Islândia e Croácia (Copa do Mundo 2018) e nos amistosos contra Itália, Espanha e Haiti. Por outro lado, Willy tem um jogo com a seleção argentina Sub-23 e dois jogos com a Seleção Sub-20.

Anos recentes

Em 2018/19, apareceu em nove jogos do Chelsea. Destaque para o clean sheet contra o Tottenham, em fevereiro de 2019, e duas aparições das Europa League. No mesmo ano, durante o mês de maio, assinou contrato de um ano e permaneceu para a temporada 2019/20. Na temporada passada, assumiu a titularidade da equipe, após a ida de Kepa Arrizabalaga ao banco de reservas. Desta forma, Willy atuou em importantes jogos, tais como o segundo jogo da fase oitavas de final da Champions League. Além da final da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal.

Segundo o Transfermarkt, Caballero tem um valor de passe avaliado em 600 mil Euros. O ápice aos olhos do mercado futebolístico foi entre os anos de 2013 e 2015. Naquele momento, os serviços de Caballero estavam avaliados em 5 milhões de Euros, durante a sua passagem pelo Manchester City. Por outro lado, no clube de Stamford Bridge, o goleiro argentino está em seu quarto ano. Além disso, o contrato de Willy Caballero tem duração até 30 de junho de 2021.

Sendo assim, qual é o discurso e a atitude da equipe de Londres?

Aumentar a competitividade

A receita do Chelsea é acrescentar mais um goleiro para elevar o nível de disputas pelo posto de titular. A bola da vez é Edouard Mendy, goleiro do Rennes, que é observado por Petr Cech. Mendy vem sendo ligado ao Chelsea nas últimas semanas e Cech deixou bem claro que o time londrino monitora opções de mercado. O ídolo frisou que o clube quer contar com Kepa para a próxima temporada, mas que o mercado está em andamento, vai até outubro, e a diretoria está decidindo essa situação.

O goleiro espanhol teve um final de temporada muito abaixo do esperado por comissão técnica, diretoria e torcedores. Mas a tendência é que ele fique. O cenário provável é que o espanhol fique e brigue pela posição de titular. Não era o planejamento de Kepa inicialmente. Da mesma forma, não era a opção A do clube londrino. Entretanto, esse é o enredo que vai se desenhando em Cobham. O posto de arqueiro indefinido e com possibilidades de contratação na meta londrina.

Sobre 2019/20, Willy Caballero assumiu o posto de titular nos jogos decisivos e finais do calendário. Além disso, o time de Londres tem um goleiro na mira em plena janela prolífica de transferências ao clube de Stamford Bridge. É um recado para Kepa e para Caballero. Na verdade, é um recado direto aos atletas. A diretoria aumentou, com as contratações, o nível das linhas ofensiva e defensiva do time. Por isso, talvez seja necessário rever o planejamento quanto aos goleiros do time principal.

Fichas técnicas

Nome: Kepa Arrizabalaga

Nascimento: 3 de outubro de 1994

Peso: 88 quilos

Altura: 1,86m

Posição: Goleiro

Número: 1

Nome: Willy Caballero

Nascimento: 28 de setembro de 1981 (38 anos)

Peso: 83 quilos

Tamanho: 1,86m

Posição: Goleiro

Número 13

