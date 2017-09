Conheça o Qarabag, o novato no ‘grupo da morte’ da Champions League

O Chelsea terá pela frente, na Liga dos Campeões, um grupo difícil para testar o time de Antonio Conte. Dividindo o favoritismo com Atlético de Madrid e Roma, os Blues não devem ter vida fácil pela frente. Porém, uma quarta equipe fecha a chave, até então cotada como o azarão do torneio. É o Qarabağ Futbol Klubu, do Azerbaijão. Aliás, é o primeiro clube a representar o País na fase de grupos da Champions League.

Fazendo História

Curioso é que, há pouco menos de três anos, o time já ficou muito próximo de conseguir a façanha de ser o primeiro clube azerbaijano a disputar uma fase decisiva de uma competição da Uefa. Em dezembro de 2014, pela Liga Europa, o Qarabag precisava vencer a Inter de Milão para avançar às oitavas de final do torneio. E venceu. Porém, o gol marcado pelo Richard aos 48 do segundo tempo foi mal anulado. Com isso, foram eliminados.

Fundado em 1951, o Qarabağ Futbol Klubu é o 140º clube a alcançar a fase de grupos da Uefa Champions League. Além disso, faz do Azerbaijão o 33º país a disputar o torneio. Para chegar onde está, os azerbaijanos eliminaram o Samtredia (Georgia), o Sheriff (Moldávia) e, por último, o conhecido Copenhague (Dinamarca).

Conquistas

Antes de alcançar o feito histórico, o Qarabag já havia chegado às fases preliminares da Uefa Champions League em quatro ocasiões. As conquistas nacionais do clube são cinco Premyer Liqasi (Campeonato do Azerbaijão), seis Taças do Azerbaijão e uma Supertaça do Azerbaijão. Fora de seu território, o máximo que o time conseguiu em uma competição europeia (até então) foi uma vitória sobre o Maccabi Haifa, de Israel, na extinta Copa Intertoto, em 1999.

Dez anos depois, no entanto, voltaram a ser destaque na Europa ao vencer por 1 x 0 o Rosenborg, da Noruega, na fase de grupos da Liga Europa. Agora, desta vez, o desafio é ainda maior. Atuar numa Champions League é até impensável para um modesto time que jamais viu seu País emplacar grandes conquistas no futebol.

Zebra no grupo da morte?

Grupos da Morte são sempre considerados os mais difíceis de um torneio. Normalmente, nele, três brigam por duas vagas e um fica de sobra. Porém, após a Copa do Mundo de 2014, quando a Costa Rica surpreendeu a todos e liderou um grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, todos ficam de olho num ‘azarão’ que esteja fazendo parte da chave.

O principal responsável por fazer isso acontecer vai ser o meia espanhol Michel, de 31 anos. Com passagens por Sport Gijón, Birmingham City e Getafe, ele é o jogador com mais rodagem e experiência internacional no time. Por ter disputado os campeonatos espanhol e inglês, ele é quem dá esperanças para a torcida de que o Qarabag pode fazer a diferença.

O que esperar do Qarabag

Para o Chelsea, não é preciso temer. Mas, como qualquer time no mundo, é preciso ter humildade para enfrentar adversários de menor expressão. É muito pouco provável que o Qarabag dê trabalho para qualquer um dos três componentes do grupo C.

Com pouca expressão e jogadores sem rodagem no futebol internacional, os azerbaijanos devem utilizar da defesa como principal arma. Porém, a maior conquista já foi realizada: a história na maior competição de clubes do mundo.

