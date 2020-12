Chelsea Brasil realiza Live para Everton e Chelsea

No próximo sábado (12), o Chelsea enfrenta o Everton pela 12ª rodada da Premier League 2020/21. Os Blues buscam garantir a sétima vitória na competição nacional. Afinal, o time de Frank Lampard soma seis triunfos, quatro empates e apenas uma derrota em 11 jogos no Campeonato Inglês.

Por isso, o Chelsea Brasil fará uma live durante o jogo para reagir a partida ao vivo. Rafael França e Tiago Santos estarão juntos para trazer informação e entretenimento para o seu final de semana. Os trabalhos começam às 16h55, cinco minutos antes da bola rolar, no YouTube do Chelsea Brasil. Portanto, separe os petiscos, vista a camisa dos Blues e fique ligado!

Assim sendo, aqui está o link da Live. Clique Aqui

O jogo

A equipe de Londres enfrenta o Everton, em Goodison Park. O jogo está agendado para sábado (12), às 17h (horário de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição inglesa. O jogo marca o duelo entre Carlo Ancelotti e Frank Lampard. Atualmente, ambos são treinadores. Entretanto, em um passado nem tão distante, uma relação de atleta e técnico foi observada entre os dois personagens em Stamford Bridge. Por fim, confira o pré-jogo do Chelsea Brasil.

