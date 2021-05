Bluecast 188 – Encerramento com chave de ouro?

Na edição 188 do Bluecast, Lucas Sanches recebe Vinicius Paráboa, Michelle Silva e Brenno Mauro para destrinchar o fim de temporada do Chelsea. O time feminino já confirmou o título nacional, enquanto o masculino se prepara para a final da FA Cup. Tem também as finais da Champions League, com possibilidade de dois títulos dos Blues!

CANECA O MAIOR DE TODOS | MUNDO FAN



Clique na imagem ou aqui para abrir

Apoiadores com a recompensa 10 do mês de março:

Faça parte do programa. Mande um e-mail pra gente no podcast@chelseabr.com para ser lido no ar.

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

