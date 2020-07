Sorteio traça o caminho do Chelsea na UEFA Champions League

Após as partidas serem suspensas em março devido à pandemia do novo coronavírus, a competição irá retornar no próximo mês com o restante da fase de oitavas-de-final. Isso acontece antes dos times classificados irem para Portugal para os estágios finais. O sorteio para o “mini-torneio” da Champions League foi realizado em Lyon, nesta sexta-feira (10).

Entretanto, para chegar à próxima fase, o Chelsea precisa reverter a desvantagem de 3-0 adquirida dentro de casa. Assim, os Blues viajam para a Alemanha com uma tarefa complicada. Já do outro lado, os possíveis adversários dos londrinos nas quartas saem do confronto entre Barcelona e Napoli, no Camp Nou. O primeiro jogo terminou em empate simples na casa dos napolitanos.

Além disso, os outros jogos das quartas de final podem ter outro inglês. Se o Manchester City superar o Real Madrid, enfrenta Lyon ou Juventus. Já o RB Leipzig, sem Timo Werner, batalharia com o Atlético de Madrid na próxima fase. Por fim a Atalanta tentaria a sorte contra o Paris Saint Germain na partida que fecharia o mini-torneio.

Assim, o caminho dos Blues, se passarem pelas oitavas e quartas-de-final, cruzaria com o Manchester City, Real Madrid, Lyon ou Juventus. Portanto, a outra semifinal ocorreria entre RB Leipzig ou Atlético de Madrid e Atalanta ou PSG. A final acontece no Estádio da Luz, sem público, no dia 23 de agosto.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp