Para Hazard e David Luiz, resultado foi merecido

Após a vitória de virada por 2 a 1 no último lance na partida diante o Atlético de Madrid pela UEFA Champions League na última quarta-feira, Eden Hazard e David Luiz conversaram com a equipe do site oficial do Chelsea e comentaram sobre a atuação do time em campo e que o resultado foi merecido.

Hazard, que fez apenas a sua segunda partida como titular na temporada devido a uma lesão no final da temporada passada com a seleção da Bélgica, disse que o time mereceu ganhar e que merecia fazer mais gols. Saindo nos minutos finais, o belga deu a assistência para o gol de empate de Álvaro Morata.

“Estou feliz. Foi um grande jogo contra uma das melhores equipes da Europa e nós fizemos bem. Marcamos dois gols e deveriamos ter marcado mais. Merecemos a vitória. Atlético defende bem, são duas equipes que sabem defender em bloco, mas nosso time tem jogadores capazes de resolver como eu, Willian, Morata, Batshuayi. Não foi fácil, mas fizemos nosso trabalho e estou satisfeito.”

David Luiz complementou os elogios feitos pelo seu companheiro pela forma que o time jogou, mas alertou que ainda restam quatro jogos e falta muito para a classificação para as oitavas de final:

“Jogamos uma bela partida desde o primeiro minuto. Atlético vem sendo uma grande equipe nas últimas edições dessa competição e fico feliz por conseguir o que merecíamos. Nós jogamos com personalidade e experiência, sem perder nossa paixão e estilo de jogo. Ainda temos quatro jogos pela frente e precisamos dos pontos. Dois jogos contra a Roma pela frente mas precisamos manter os pés no chão.”

O zagueiro brasileiro comentou também sobre o lance do pênalti que cometeu ao puxar Lucas Hernandez na área após cobrança de escanteio, o que possibilitou ao Atlético de Madrid abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com Antoine Griezmann:

“Eu não tive força suficiente para pará-lo devido a minha lesão e por isso puxei a camisa dele. Está na regra que isso é pênalti, mas se o árbitro marca esse, ele tem que marcar todos que vão existir em um jogo de futebol.”

Agora, o time do Chelsea descansa porque no Sábado tem outro duelo importantíssimo pela Premier League, quando recebe em Stamford Bridge o Manchester City, um confronto direto em busca da conquista da competição. Mas Hazard se diz otimista para o grande clássico do final de semana:

“Estamos jogando bem nas duas competições. Estamos muito confiantes, confie em mim. O City também está jogando muito bem então será uma grande partida de futebol. Dois grandes times com dois grandes técnicos e grandes jogadores, então vamos ver.”

