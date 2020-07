‘O Chelsea não tem vantagem injusta’, diz Lampard

Frank Lampard foi rápido em rebater a afirmação do técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, dizendo que os Blues não têm vantagem injusta para a partida. A resposta veio por conta da crítica do treinador dos Red Devils durante a semana. Ele reclamou das 48h a mais de preparação que o Chelsea teria para a partida. Os londrinos venceram o Norwich City na terça-feira (14) e o United foi bem-sucedido contra o Crystal Palace dois dias depois.

“Nós jogamos sábado e terça desta semana, e eles jogaram segunda e quinta. Assim, ambos jogamos duas partidas”, analisou Lampard. “Estamos em um período em que jogamos regularmente. Por isso, temos que trabalhar com o elenco como é, mas não é sobre ter vantagem ou não”, respondeu. O técnico dos Blues ainda devolveu a provocação dizendo que “algumas vezes jogar regularmente funciona à favor, então não vejo [ter uma folga maior] como vantagem pessoalmente”.

Se o Chelsea conseguir a classificação, enfrentará Manchester City ou Arsenal, que fazem a outra partida. Assim, Lampard teria a primeira oportunidade de título na carreira como treinador. Além disso, como jogador, o inglês tem quatro FA Cup no currículo. Os times entrarão em campo no domingo (19) a partir das 14h, horário de Brasília.

