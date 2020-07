Kanté, Kovacic e Tomori continuam fora por lesão

O Chelsea enfrenta o Sheffield United pela 35ª rodada da Premier League. Entretanto, o técnico Frank Lampard ainda terá os três desfalques que tinha na última partida. N’golo Kanté, Mateo Kovacic e Fikayo Tomori ficaram de fora da vitória por 3-2 sobre o Crystal Palace fora de casa.

Kanté vinha jogando todos os minutos dos jogos desde o retorno. Contudo, o volante sofreu uma lesão muscular contra o Watford e ficou fora da última. O francês de 29 anos vem sofrendo com lesões na atual temporada. A expectativa é que o campeão do mundo entre em campo contra o Norwich, na rodada seguinte.

Já Tomori ainda não estreou após a parada. O jovem de 22 anos se machucou durante os treinamentos e ainda não retornou devido a complicações. O zagueiro ficará de fora da partida contra o Sheffield mas deve voltar aos treinamentos na próxima semana.

Por fim, Kovacic, que sofreu uma pequena contusão no tendão de aquiles na derrota contra o West Ham, pode estar de volta. De fora das duas últimas partidas, o croata vem sendo peça fundamental no meio campo dos Blues. Portanto, a boa notícia para o torcedor é que a lesão não parece séria. Assim, a expectativa de Lampard é que o jogador se junte ao elenco que viaja no final de semana.

O Sheffield vem fazendo uma boa temporada e, com pouco investimento, consegue se manter na sétima colocação. Assim, o time ainda briga por qualificação para a próxima Europa League, o que coroaria o trabalho do técnico Chris Wilder.

