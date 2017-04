Pré-Rodada #31: Após derrota, Chelsea tem novo desafio

O time de Antônio Conte mal pôde digerir a última derrota no sábado (01) para o Crystal Palace e já possui um novo compromisso pelo Campeonato Inglês nesta quarta-feira (05). O jogo será contra ninguém menos que o Manchester City, invicto há cinco jogos (duas vitórias e três empates).

A vitória é essencial para os Blues continuarem com uma margem confortável na medida em que o campeonato chega ao fim. Porém, o City também precisa da vitória para não correr riscos de sair da zona de classificação para a Champions League.

Para complicar, o Tottenham vem de quatro vitórias consecutivas e enfrentará o atual 17º colocado no campeonato (Swansea).

Chelsea x Manchester City – Stamford Bridge – 05/04/2017 – 16h00

O maior jogo da rodada também será o último, mas apenas 15 minutos depois do jogo do Tottenham. Então não podemos esperar por uma derrota dos Spurs, e sim por uma vitória sobre o City.

A vitória dos Blues significa continuar com a distância do Tottenham, mas para o City significa aumentar suas chances de classificação e até mesmo chegar mais perto do líder.

O fator positivo é que os times já se enfrentaram outras duas vezes nessa temporada, e os Blues saíram vitoriosos em ambas, mesmo jogando fora de casa (3 a 1 pelo campeonato em dezembro, e 5 a 1 pela copa, em fevereiro).

Swansea City x Tottenham – Liberty Stadium – 05/04/2017 – 15h45

O Tottenham vem de ótima fase, com quatro vitórias seguidas, e conseguiu encurtar a distância para sete pontos, podendo reduzir a quatro nesta rodada. Os Spurs possuem motivação de sobra para vencer o Swansea, que está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Ainda assim, o Swansea jogará em casa e não é difícil vê-los surpreendendo os grandes times do campeonato. Além disso, o time galês precisa de pontos para continuar respirando fora da zona de descenso.

Liverpool x Bournemouth – Anfield – 05/04/2017 – 16h00

Com o empate do City, os Reds subiram para a terceira posição e também chegam cheios de moral. O time vem de quatro jogos invictos, com três vitórias e conta com a grande fase do seu trio de ataque.

Uma vitória dos Reds aumenta as chances de encostar no Tottenham, e consequentemente do Chelsea, além de se firmarem mais na zona de classificação para a UEFA Champions League.

Por outro lado, o Bournemouth travou grandes duelos contra os times grandes nesta temporada, e não costuma vender o jogo barato. Os Cherries estão na 11ª colocação e a vitória poderia colocá-lo até em nono lugar.

Manchester United x Everton – Old Trafford – 04/04/2017 – 16h00

Por fim, este será um duelo interessante pois o Everton pode chegar à quinta colocação caso vença o United, e o Arsenal perca ou empate.

Os três times estão afunilados rodeando a zona de classificação para competições europeias, e diferentes combinações de resultados podem mudar totalmente a ordem na tabela. O United vem de uma longa série invicta (19 jogos) e, com a vitória, pode encostar na zona de classificação para a Champions League.

