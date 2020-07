‘Classificação para a UCL é prioridade nº 1’, diz Lampard

Em entrevista coletiva frente à partida contra o Liverpool, Frank Lampard avaliou a temporada e revelou seus objetivos antes da atual época. Assim, o treinador considerou a classificação para a UEFA Champions League como o principal deles. “Era o objetivo principal no começo da temporada e sabíamos que os times mais consistentes ficam entre os primeiros colocados”, explicou.

Lampard também ponderou sobre as dificuldades enfrentadas neste ano pelo Chelsea. “A Champions é um medidor de onde o clube está. Portanto, a classificação também é sobre o prestígio de permanecer nela”, analisou. Além disso, o técnico considerou este ano como o mais difícil para chegar à competição dos últimos 10 ou 15 anos. “Se conseguirmos, ficarei satisfeito”, afirmou.

Ou seja, levando em consideração as limitações desta temporada, foi um ano extremamente positivo para ele. Assim, a punição, a perda de Eden Hazard, a inexperiência do time e do treinador e a força dos adversários eram fatores preocupantes. Entretanto, Lampard fez uma campanha digna de nota.

“Isso significa que estaremos brigando pelo título da liga na próxima temporada? Não. Significa somente que demos um importante passo este ano”, disse ele, mantendo os pés no chão. Lampard ainda completou com uma projeção. Ele disse que, para chegar a esse ponto, os Blues precisam primeiro render mais. Depois, é necessário “eliminar a distância visível no número de pontos da tabela”.

Buscando garantir a classificação, o Chelsea enfrenta o Liverpool, fora de casa, nesta quarta-feira (22). Os times entram em campo a partir das 16h15, horário de Brasília.

