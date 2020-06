Chelsea enfrenta o Leicester City pelas quartas da FA Cup

Neste domingo (28) o Chelsea enfrenta o Leicester City pelas quartas de final da FA Cup. Os londrinos tentam garantir, fora de casa, a sua única oportunidade de título doméstico na atual temporada. Os times entram em campo a partir das 12h, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelo DAZN.

A equipe de Londres passa por grande momento na volta das competições após a parada devido à Covid-19. Os Blues venceram todos os últimos quatro jogos somando todas as competições. Nos dois últimos, inclusive, garantiu vitórias sobre Aston Villa e Manchester City, ambas por 2-1.

Para chegar até o atual estágio, o Chelsea primeiro eliminou o Nottingham Forest em casa por 2-0. Logo após, viajou para Hull e eliminou os anfitriões por 2-1. Na rodada seguinte, os azuis de Londres enfrentaram o Liverpool em Stamford Bridge e não decepcionaram. Com grande atuação de Billy Gilmour e gols de Willian e Ross Barkley, a equipe passou com autoridade para a fase atual.

O adversário

O Chelsea vem em uma crescente após a parada, mas o mesmo não se pode dizer do atual terceiro colocado da Premier League. O time de Brendan Rodgers não venceu desde o retorno e acumula dois empates. Os Foxes não estão conseguindo repetir as grandes atuações da primeira metade da época e só venceram três dos últimos dez jogos por todas as competições.

Entretanto, o Leicester ainda conta com a boa fase de James Maddison para incomodar a defesa do Chelsea. Todavia, o meia inglês parece solitário em um time “fora de forma” segundo o comentarista Mark Lawrenson, da BBC Sport. Para chegar à atual fase da FA Cup, o Leicester teve caminho suave e eliminou Wigan, Brentford e Birmingham City sem maiores percalços. Portanto, Rodgers terá no Chelsea o maior desafio da competição até agora.

Prováveis escalações

O Chelsea vem para o jogo ainda com Callum Hudson-Odoi e Fikayo Tomori fora de combate. Os dois jovens também perderam as duas últimas partidas do clube. Porém, tudo indica que Jorginho esteja de volta aos titulares após suspensão. Além disso, no gol, o veterano Willy Caballero deve ocupar o lugar de Kepa, assim como James deve entrar para descansar o capitão Azpilicueta. O rodízio de atletas neste momento final da temporada é essencial para evitar lesões e manter o condicionamento do time.

Assim, Frank Lampard deve vir com algumas alterações no time que venceu o City na última quinta-feira (25). Os prováveis 11 titulares são: Caballero; James, Christensen, Zouma e Emerson; Jorginho, Kovacic e Ruben Loftus-Cheek; Pulisic, Pedro e Abraham.

Já o Leicester não poderá contar com os defensores Ricardo Pereira e Daniel Amartey, ambos lesionados. Assim, a novidade no time é Dennis Praet que retorna à equipe. Portanto, os Foxes devem vir com escalação mista, poupando alguns titulares para priorizar a classificação para a Champions League na liga nacional.

Assim, o provável time titular será: Schmeichel; Justin, Evans, Morgan e Fuchs; Perez, Choudhury, Tielemans, Praet e Barnes; Iheanacho.

Histórico do confronto dá vantagem aos Blues

Apesar das campanhas poderem ser comparadas na atual temporada, o Chelsea leva ampla vantagem nos confrontos contra o Leicester. Os Foxes não venceram nenhuma das oito partidas anteriores válidas pela FA Cup contra o Chelsea. Além disso, o time foi eliminado de todos os 10 confrontos em copas contra os londrinos. Este é o pior histórico de um oponente em copas da Inglaterra junto com a freguesia do Stoke City contra o Liverpool.

Em contrapartida, o Chelsea só perdeu dois dos últimos 20 jogos contra o Leicester em todas as competições. Esta é a 18ª quarta de final da FA Cup do Chelsea na era Premier League, mais do que qualquer outra equipe. Nas últimas sete temporadas, o clube passou para a próxima fase em seis oportunidades.

Contudo, pelo lado dos Foxes, Rodgers tenta chegar à primeira semifinal do clube desde 1982. O Leicester foi eliminado quatro vezes na fase atual desde então, sendo as duas últimas contra o próprio Chelsea. Além disso, o treinador nunca venceu os Blues na carreira, tendo sido derrotado em oito oportunidades e empatado em outras seis.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp