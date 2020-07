Chelsea e Manchester United duelam por vaga na final da FA Cup

O estádio Wembley recebe Chelsea e Manchester United, neste domingo (19), em partida válida por uma das semifinais da FA Cup. Os dois vêm bem na liga nacional e encaram a competição como a chance de garantir um troféu na temporada. Quem vencer encara o Arsenal, que bateu o Manchester City por 2-0. Os times entram em campo a partir das 14h, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelo DAZN. Você também pode acompanhar o jogo pelo pela conta @chelsbrasil, no Twitter.

Os Blues na competição vêm de vitórias importantes contra Liverpool e Leicester. Além disso, na liga nacional, os comandados de Frank Lampard ainda lutam por classificação para a próxima Champions League. Outros adversários dos azuis na Copa foram o Hull City por 2-1 e o Nottingham Forest por 2-0.

Já os Red Devils venceram o Norwich em placar apertado e o Derby County por 3-0. O time de Manchester ainda sonha com vaga na UCL por meio da liga nacional. Além disso, os comandados de Ole Gunnar Solksjaer ainda eliminaram o Wolverhampton em duas partidas e golearam o Tranmere Rovers por 6-0.

Histórico de confrontos

Este é o quarto ano consecutivo que as duas equipes se enfrentam na FA Cup. Além disso, este também será o quarto jogo entre os lados na atual temporada. Entretanto, o United leva a vantagem com duas vitórias na Premier League, além de um empate na Carabao Cup. A única outra temporada em que os times se enfrentaram em ambas as copas foi em 2012/13, com sucesso dos Blues nas duas.

O último duelo dos dois na FA Cup foi na edição passada. O United venceu o Chelsea por 2-0, em Stamford Bridge, em partida válida pela 5ª rodada da competição. Apesar do sucesso recente pelo lado vermelho, o confronto é equilibrado. Desde que Roman Abramovich comprou os Blues em 2003, Chelsea e Manchester United conquistaram mais troféus do que qualquer outro clube inglês – 16 e 14, respectivamente.

A última vez que as equipes duelaram em Wembley foi na final de 2018. O time então comandado por Antonio Conte venceu com gol de Hazard por 1-0. Assim, tornou-se o primeiro clube a vencer todas as competições da FA em um mesmo ano – com os times masculino, feminino e juniores.

Os Blues até agora

O Chelsea possui um histórico positivo com a competição, com oito conquistas ao longo de cinquenta anos. Além disso, o time assegurou clean sheets em sete das últimas nove partidas da FA Cup. Se vencerem, os Blues garantem a sua 14ª aparição em finais. Os londrinos ainda são o clube que mais chegou em semifinais em 19 temporadas, com 10 aparições.

Com a posição na liga inglesa mais assegurada, Lampard poderá escolher um time titular mais forte para enfrentar os rivais. Apesar de ter perdido três vezes para Solksjaer na atual temporada, os comandados do inglês têm números melhores. Os Blues têm mais finalizações, gols e dribles bem-sucedidos, além de manter a posse por mais tempo, vencer mais divididas interceptações e duelos aéreos. Além disso, os londrinos cometeram menos faltas e receberam menos advertências.

Este será o 25º jogo do Chelsea no novo Wembley desde a sua abertura, em 2007. O estádio viu os Blues vencerem sete das últimas oito semifinais jogadas em seu gramado. Assim, a única derrota veio contra o Manchester City, em 2013. Além disso, o lado de Lampard venceu nove e perdeu duas das últimas 12 partidas, somando liga e copas.

O adversário

O Manchester United busca a sua quarta vitória consecutiva contra os Blues pela primeira vez desde 2011. Assim, o time está invicto contra o Chelsea nos últimos seis jogos, desde a derrota na final da FA Cup de 2018. Além disso, a equipe conta com bom retrospecto na competição, alcançando pelo menos a semifinal pela terceira vez em nove anos. Desde a derrota para o Leeds em 1970, os Red Devils chegaram à final em 15 das 17 vezes em que estiveram na semifinal.

Na atual edição da FA Cup, os comandados de Solksjaer concederam somente um gol, mesmo número que os Blues. Contudo, apesar do histórico recente positivo, há equilíbrio nas partidas do norueguês contra o Chelsea, como técnico. Ele venceu quatro, empatou uma e perdeu outras quatro.

Prováveis escalações

Lampard deve vir com força total para enfrentar os rivais. Entretanto, N’golo Kanté e Billy Gilmour são ausências confirmadas. O técnico também deve começar com Ross Barkley, que é o artilheiro dos Blues na competição com três gols. Portanto, a equipe deverá entrar em campo com: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Zouma e Alonso; Jorginho, Kovacic e Barkley; Pulisic, Willian e Giroud.

Já o United, apesar de ver seu treinador reclamar de menos tempo para se recuperar, deve vir com os seus titulares. Luke Shaw deve ficar de fora para dar lugar a Brandon Williams. Além disso, o tridente ofensivo, que vem bem desde o retorno, deve iniciar. Portanto, o time deverá entrar em campo com: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Williams; McTominay, Pogba e Fernandes; Rashford, Martial e Greenwood.

Fique de olho

Bruno Fernandes chegou no meio da temporada para inflamar o time do United. Após uma primeira metade de oscilação, o português transformou os Red Devils no lado que mais pontuou desde a sua chegada.

O meia de 25 anos tem o chute e o passe como características principais, mas não deixa a desejar na velocidade e drible, atributos fundamentais para um “camisa 10”. Assim, o novo jogador do lado vermelho de Manchester já marcou oito e assistiu oito gols no ano. Portanto, já participou de 16 dos 43 tentos marcados por sua equipe.

Curiosidades

– A atual edição marca o aniversário de 50 anos da primeira conquista da Copa doméstica pelos Blues.

– O jogo contra o Norwich foi o 50º de Frank Lampard à frente dos Blues.

– O Chelsea prevaleceu em três das últimas cinco disputas de pênaltis em todas as competições, enquanto o United perdeu cinco das últimas seis.

Informações da partida

Data: 19 de julho de 2020

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Competição: Semifinal da FA Cup

Local: Wembley – Londres, Inglaterra

Árbitro: Mike Dean / Michael Oliver (VAR)

