Arsenal e Chelsea fazem dérbi londrino na final da FA Cup

Arsenal e Chelsea medem forças no Wembley, neste sábado (1º), para ver quem fica com o troféu da FA Cup desta temporada. Os dois times terminaram a sua participação na liga nacional no último final de semana e enxergam na copa doméstica a única oportunidade de título da temporada. Os times entram em campo a partir das 13h30, horário de Brasília. O jogo só terá transmissão pelo DAZN. Mas você também pode acompanhar o jogo pela conta @chelsbrasil, no Twitter.

Os Blues na competição vêm de vitória importante contra o Manchester United por 3-1, nas semifinais. Além disso, os adversários anteriores dos Blues foram o Liverpool, Leicester, Hull City e Nottingham Forest. Na liga nacional, os comandados de Frank Lampard garantiram o quarto lugar e a classificação para a próxima Champions League.

Já os Gunners enfrentaram o outro time de Manchester e também saíram vitoriosos pelas semifinais. Além disso, o Arsenal ainda triunfou sobre Sheffield United, Portsmouth, Bournemouth e Leeds. No campeonato inglês, sob o comando de Mikel Arteta, o time ficou na oitava posição e busca, além do título, a vaga direta para a Europa League.

Histórico de confrontos

No geral, os times se enfrentam pela 201ª vez, mais do que qualquer outro adversário do Chelsea. Já pela FA Cup, é a a 15ª vez que se enfrentam. Além disso, juntos venceram 12 das últimas 20 decisões da FA Cup – seis triunfos para cada lado. O domínio dos times da capital é tanto que os rivais londrinos se enfrentam pela terceira vez em quatro temporadas em finais de copas domésticas.

Entretanto, os Gunners têm vantagem com nove vitórias contra cinco dos Blues. O último sucesso para os azuis foi na semifinal de 2009, que também foi o único nos últimos nove encontros pela copa desde 1947. Apesar disso, o Chelsea está invicto nos últimos três jogos contra o Arsenal.

O último encontro dos clubes pela competição aconteceu em maio de 2017, também na final. Contudo, os Blues acabaram derrotados por 2-1, com gols de Sanchez e Ramsey. Diego Costa ainda marcou para o Chelsea e o jogo teve Moses expulso.

Os Blues até agora

O Chelsea é o clube mais bem-sucedido na FA Cup no século XXI. Assim, o histórico dos Blues confirma nove finais com seis títulos. Além disso, o clube disputa a terceira final da Copa da Inglaterra nas últimas quatro temporadas. Desde a derrota para o United em 1994, os londrinos venceram sete de nove finais. Todavia, ambas as derrotas aconteceram para os Gunners, em 2002 e 2017.

O histórico dos Blues com Lampard ao seu lado é positivo. Das cinco decisões disputadas por ele como jogador, foi campeão em quatro. Além disso, ele busca ser o primeiro treinador inglês a ser campeão de um grande título pelo Chelsea desde Dave Sexton, em 1971.

O adversário

Os Gunners são o maior campeão da história do torneio. Assim, foram vitoriosos em 13 das 21 vezes que chegaram à decisão. Além disso, o Arsenal venceu suas seis últimas finais de FA Cup, incluindo duas contra os Blues. Portanto, somente o Tottenham entre 1901 e 1982, com sete, teve mais aparições consecutivas no jogo final da competição.

O time está invicto em finais da Copa da Inglaterra desde 2001, quando perdeu para o Liverpool. Entretanto, no Wembley, o lado não perde há 40 anos, quando foi derrotado pelo West Ham. Além disso, Arteta está para se tornar o segundo a participar de uma final de FA Cup pelo Arsenal como treinador e jogador. Mas, ele pode se tornar o primeiro a vencer uma decisão como capitão e técnico.

Prováveis escalações

O Chelsea deve ter o retorno de Willian, que está recuperado de pequena lesão. Mas Kanté ainda deve ficar de fora da partida. Além dele, Loftus-Cheek teve um pequeno problema e também deve ser desfalque. Portanto, o provável time será: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic e GIroud.

Já o Arsenal deve manter a base das últimas partidas da temporada, mas com a entrada de Holding no lugar do lesionado Mustafi. O arqueiro Martinez ainda joga no lugar de Leno e Maitland-Niles deve ter mais uma chance na ala esquerda. Portanto, o provável time será: Martinez; Holding, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland Niles; Pepe, Aubameyang e Lacazette.

Fique de olho

Pierre-Emerick Aubameyang é o jogador mais perigoso de Arteta na temporada. O gabonês, apesar de estar em fim de contrato, é o artilheiro do time no ano com 27 gols em 43 partidas. Além disso, o atual capitão foi o vice-goleador máximo da Premier League e já anotou dois gols na FA Cup. O jogador de 31 anos é responsável direto por 44% dos tentos dos Gunners.

Curiosidades

– Esta será a primeira final de FA Cup treinada por dois ex-jogadores dos clubes que comandam desde 2012 com Roberto Di Matteo e Kenny Dalglish.

– Este jogo marca o de número 26 do Chelsea no novo Wembley.

– O pai de Frank Lampard jogava pelo West Ham que derrotou o Arsenal na última derrota em final no Wembley.

Informações da partida

Data: 1º de agosto de 2020

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Competição: Final da FA Cup

Local: Wembley – Londres, Inglaterra

Árbitro: Anthony Taylor / Stuart Attwell (VAR)

