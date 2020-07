A recente invencibilidade de Zouma

As últimas duas partidas do Chelsea foram marcadas por vitórias. O time encaixou o setor ofensivo e assinalou seis gols, três em cada jogo. Apesar dos dois gols sofridos na última rodada, o sucesso contra o Crystal Palace marcou o quinto jogo de invencibilidade de Kurt Zouma como titular. Assim, desde o duelo contra o Liverpool pela FA Cup vencido por 2-0, os Blues têm 100% de aproveitamento com o zagueiro começando os jogos.

Nas quatro primeiras partidas da série, o Chelsea não tomou gols, o que é raro para um lado que já foi vazado 46 vezes na temporada. Ao longo da época, Zouma foi utilizado 33 vezes como titular. Dessas, 19 partidas foram vencidas pelos Blues além de quatro empates e 10 derrotas. Assim, o aproveitamento com o francês começando os jogos é de 61%. Em contrapartida, quando começou no banco ou não jogou, o aproveitamento cai para 57,4%. Além disso, oito dos 11 clean sheets da temporada aconteceram com o camisa 15 desde o início no gramado.

Selo John Terry de aprovação

Após a boa apresentação do zagueiro contra o Palace, a conta oficial do Chelsea no Instagram publicou uma foto de um dos lances mais emblemáticos da partida. Trata-se do carrinho providencial de Zouma para impedir que Christian Benteke marcasse mais uma vez. Assim, o francês garantiu a vitória aos Blues. Todavia, o maior selo de aprovação veio dos comentários. O ex-capitão John Terry comentou “Que carrinho!” e marcou o atual defensor.

