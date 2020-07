Ziyech veste azul pela primeira vez

Hakim Ziyech, O Mago de Amsterdam, chegou em Londres e já esteve presente nos gramados de Cobham para o seu primeiro treino como jogador do Chelsea. Assim, o marroquino completa então a sua transferência do Ajax para a Premier League. Entretanto, ele não pode atuar ainda nos quatro últimos jogos da temporada. Portanto, sua estreia é esperada somente para a temporada 2020/21. Enquanto isso, o foco é no preparo físico, visto que não disputou jogos competitivos desde a primeira semana de março.

A primeira sessão de Ziyech foi leve e Frank Lampard confirmou que o jogador será introduzido aos treinamentos com o elenco gradualmente ao longo das próximas semanas. Outro que se mostrou empolgado com a chegada do companheiro foi Christian Pulisic. “É divertido e fácil jogar com bons jogadores e tanto ele como Werner são muito talentosos”, avaliou.

O Chelsea garantiu a contratação da estrela da Eredvisie por valores próximos a 40 milhões de euros. Todavia, a proposta havia sido recusada um mês antes. Assim, em janeiro, o marroquino nascido na Holanda tornou-se a primeira aquisição de Lampard como treinador dos Blues.

