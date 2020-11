Ziyech: Sempre há pressão em times grandes e isso nunca vai mudar

Hakim Ziyech é o personagem do Chelsea FC Programme no próximo duelo do time de Londres, válido pela Premier League. A equipe de Stamford Bridge vai receber o Sheffield United e o marroquino é uma das esperanças de gols do time de Frank Lampard. O atleta foi questionado sobre a pressão em atuar por grandes clubes. Por isso, Ziyech falou sobre o que ele pensou em seus primeiros passos no Ajax, clube antecessor ao Chelsea na carreira do futebolista. Reflexões sobre pressão que, segundo Ziyech, estão presentes até os tempos atuais – no time de Londres.

Pressão? Algo que tem que partir da própria pessoa

“Quando você joga por um grande time, sempre há pressão e isso nunca vai mudar. Mas eu sempre pensava. ‘Beleza, há pressão, mas as pessoas estão tornando isso maior do que realmente é’. Eu penso que temos que colocar pressão em nós. Claro, também há pressão sobre os grandes jogos, mas são as pessoas que fazem isso por você. Acho que devo colocar [essa pressão] em mim e não deixar que as pessoas me pressionem”, iniciou Hakim Ziyech.

“A pessoa tem que se motivar e não deixar que as pessoas motivem você. Afinal, elas estão vivendo as suas respectivas vidas e você tem que viver a sua vida. Esse é o maior fator que eu mudei no Ajax”, afirmou o atleta.

Como fazer isso dentro de campo?

“Sempre ficar calmo. Temos que ter calma e, positiva ou negativamente, sempre teremos que conviver com outras opiniões. No final do dia, você tem que ter a certeza de que, quando você saiu dos treinamentos ou do jogo, você está feliz consigo mesmo. Não deixar que outras pessoas encerrem sua felicidade. Acho que a felicidade fora de campo também significa o quão feliz você é dentro do campo”, afirmou Hakim Ziyech.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp