Werner treina pela primeira vez em Cobham

Timo Werner chegou em Londres e já treinou pela primeira vez em Cobham nesta segunda-feira (27). Enquanto isso, os outros jogadores desfrutam de um merecido descanso após assegurar a vaga para a próxima Champions League na última partida. Assim, a vitória por 2-0 sobre o Wolverhampton deixou a sensação de missão cumprida para os comandados de Frank Lampard.

O atleta assistiu da arquibancada o êxito do novo time. Já no treino, Werner fez diversos alongamento e aeróbicos para só então se dirigir ao trabalho com bola. Além disso, o alemão pôde demonstrar suas habilidades de drible e finalização na sessão.

A nova contratação seguirá os mesmos passos de Hakim Ziyech nos treinamentos para depois ser incorporado ao elenco. Entretanto, o jogador não pode atuar ainda pelo clube. Mas, apesar disso, Werner e Ziyech já podem se ambientar com os regimes de treinos, companheiros de equipe e se preparar para a próxima temporada.

Os Blues ainda têm pelo menos mais dois compromissos na atual época. O próximo é a final da FA Cup contra o Arsenal no dia 1º de agosto. Já o outro é o jogo da volta contra o Bayern de Munique pela Champions League.

