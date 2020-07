Werner quer liderar “nova era” nos Blues

Timo Werner chegou nos últimos dias a Londres e já está treinando com o time principal do Chelsea. O atleta de 24 anos afirmou que o fator Frank Lampard pesou na decisão da mudança. Além disso, o atacante espera liderar os Blues a uma “nova era”. Portanto, se espelha em ídolos como o próprio treinador, Didier Drogba e Petr Cech.

“É um sonho para mim estar aqui, mas quero fazer parte de uma nova era aqui, então darei o meu melhor”, afirmou o jovem. Werner revelou também que o estilo de jogo de Lampard também foi um atrativo para sua chegada. “Nós conversamos muito sobre como ele quer jogar. Além disso, como enxerga meu desempenho e como o sistema é perfeito para mim”, explicou.

O alemão ainda exaltou o caráter e personalidade do novo treinador. “Ele é um cara muito legal que não me disse só o que quer de mim como jogador, mas sim como pessoa”. Assim, o artilheiro esteve presente no último jogo do Chelsea, assistindo das arquibancadas. Entretanto, a nova adição ao elenco só poderá estrear na próxima temporada.

