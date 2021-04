Uma semana sem vitórias para o Chelsea Women

O Chelsea tinha na última semana dois grandes desafios pela frente e, pela primeira vez na temporada, o time ficou sem vencer mais de um jogo seguido.

Um empate na briga pela liderança

Na quarta-feira, o clube londrino foi até Manchester para enfrentar o City. A expectativa para o confronto era alta, já que envolvia os dois candidatos ao título da Women’s Super League.

Os primeiros 20 minutos foram mais estudados, sem muitas grandes chances para os times. Porém, se aproximando da reta final da primeira etapa, Sam Kerr de cabeça abriu o placar para o Chelsea. Logo depois, Chloe Kelly empatou para as Citizens, mas não demorou muito até Kerr sofrer um pênalti e Pernille Harder bater para colocar as Blues na frente novamente.

No segundo tempo, as mandantes pressionavam até Lauren Hemp se aproveitar de uma falha na zaga londrina e igualar o placar. Ainda teve tempo para Ann-Katrin Berger, goleira do Chelsea, operar dois milagres e garantir que a partida terminasse empatada.

Apesar de não terem conseguido a vitória, o resultado é longe de ser ruim para Emma Hayes e sua equipe, considerando que se mantém na liderança e com dois pontos de vantagem para o City. Restam apenas duas rodadas para o final do campeonato.

A segunda derrota da temporada

No segundo jogo da semana e o segundo seguido fora, as inglesas viajaram até a Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique. A partida era válida pela ida da semifinal da Champions League.

Apenas 12 minutos após o começo da partida, Sydney Lohmann contou com uma falha de Berger para abrir o placar para o time alemão. Entretanto, as visitantes não se deixaram abalar e, dez minutos depois, empataram com Melanie Leupolz, ex-jogadora bávara.

Da mesma forma que ocorreu no primeiro tempo, as alemãs se colocaram na frente novamente com Hanna Glas. O resto do jogo se seguiu equilibrado, porém as Blues não conseguiram encontrar o gol de empate.

O Chelsea vai para a partida de volta com o placar contra, ainda que uma vitória simples de 1 a 0 classifique as inglesas. A volta será no dia 02 de maio, às 08:30 no horário de Brasília.

