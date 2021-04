Uma montanha a ser escalada pelo Chelsea Women

Em um jogo isolado na semana, o Chelsea vai receber o Bayern de Munique com a difícil missão de reverter a derrota para as alemãs.

A necessidade de uma virada

No último domingo, 25, as Blues tiveram sua segunda derrota na temporada. Em partida válida pela ida das semis da UEFA Women’s Champions League, as inglesas perderam de 2 a 1 para as bávaras.

Entretanto, o resultado não faz da classificação do Chelsea impossível, apesar de transformar em uma missão bem difícil. Uma vitória simples por 1 a 0 é suficiente para classificar as mandantes, porém caso sofram um gol é necessário ao menos outros dois.

Emma Hayes não pôde contar com a capitã Magdalena Eriksson na primeira partida e, ainda que a situação da zagueira não seja clara, a treinadora está otimista na recuperação da zagueira sueca até a volta. Além de Eriksson, o time não tem, até então, nenhuma outra baixa.

A bola rola em Kingsmeadow no dia 2 de maio, às 08:30 no horário de Brasília.

A jornada do Chelsea na Champions

Indo para a final ou não, as Blues já igualaram suas melhores campanhas na competição europeia. Contudo, o time não teve vida fácil para chegar na semifinal.

As inglesas estrearam na Champions enfrentando o Benfica nos 16avos de final. No agregado, o resultado foi 8 a 0 para o time de Emma Hayes.

Em seguida, o adversário foi o Atlético de Madrid nas oitavas. Apesar de alguns problemas e sustos, a classificação foi para o Chelsea após um agregado de 3 a 1.

Por último, as quartas de final foram contra o Wolfsburg, atual vice-campeão da competição. Entretanto, o desempenho passado das alemãs não assustaram as Blues, que se classificaram em um agregado de 5 a 1.

Agora, o caminho das atuais campeãs inglesas não é nada fácil, mas o sonho de uma final se mantém vivo na cabeça dos torcedores e do elenco.

