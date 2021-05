Tuchel indica mudanças para confronto contra o Manchester City

O treinador do Chelsea participou da coletiva de imprensa realizada pela Premier League para o confronto contra o Manchester City. Thomas Tuchel falou sobre o que esperar do jogo e deu a entender que fará algumas mudanças na equipe com relação à que enfrentou o Real Madrid pela UEFA Champions League no meio de semana.

O aniversariante da semana Mateo Kovacic segue fora

Após completar 27 anos de idade na última quinta-feira (6), o meio campista croata teve uma notícia ruim com relação ao próximo confronto: segue fora por lesão.

“Infelizmente, a Kova ainda está fora. Esperamos trazê-lo de volta para o jogo contra o Arsenal e depois, esperançosamente, para Wembley [final da Copa FA contra Leicester]. Será apertado para o jogo contra o Arsenal, mas para amanhã, com certeza, ele estará fora. Todos os outros estão disponíveis para o jogo de amanhã“. – Confirmou o treinador dos Blues.

Portanto, o Chelsea enfrentará o Manchester City com apenas um desfalque.

Tuchel indica mudanças para o confronto

O Chelsea jogou muito bem a partida pela Semifinal de FA Cup contra o Manchester City em Wembley, e o treinador foi questionado se adotaria a mesma tática para o jogo de sábado, contra o mesmo adversário.

Tuchel não deu muitos detalhes, mas indicou algumas mudanças:

“Ainda não decidimos totalmente”, disse Thomas sobre seus planos táticos. “Temos um dia a menos para nos recuperar e é um jogo fora, por isso estamos viajando hoje e isso é um fator chave neste momento da temporada”.

“Imagino que precisaremos de pernas e mentes frescas, jogadores que queiram mostrar que merecem uma chance em um grande jogo. Se haverá coisas novas taticamente, não sei. Eu ainda não decidi. Tenho que olhar para quem está disponível após o treinamento de hoje. Há uma grande possibilidade de vermos algumas mudanças”.

