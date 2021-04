Tuchel dispensa Rüdiger de treino, após briga com Kepa

A goleada que o Chelsea levou do West Bromwich ontem ainda está reverberando no elenco. No treinamento da manhã deste domingo, Thomas Tuchel dispensou Antonio Rüdiger do treinamento, após briga com o goleiro Kepa Arrizabalaga.

Os dois jogadores não participaram da derrota de ontem, mas no treinamento eles estavam com os ânimos exaltados. Tuchel mandou o zagueiro para o vestiário e manteve Kepa no treino e, após as emoções estarem mais calmas, o alemão pediu desculpas e tudo ficou acertado.

O técnico se mostrou satisfeito com a resolução do conflito, o pedido de desculpas de Rudiger e comentou a situação.

“Depois de 14 jogos sem perder, não podemos perder a cabeça. Depois do jogo, foi o momento de ser honesto, mas também de ter calma e respirar. É nossa primeira perda juntos. É importante encontrar uma maneira de lidar com isso juntos. Portanto, houve algumas palavras rápidas para acalmar a todos e atrasar as conversas porque era muito emocional, muita frustração e isso não era produtivo.”

Azpilicueta vs James e Tuchel admite perda de força

Segundo o jornal Daily Mail, César Azpilicueta e Reece James também teriam se envolvido em uma forte discussão nos vestiários. Os dois estavam presentes na goleada do último sábado, mas não conseguiram impedir a primeira derrota nos últimos 15 jogos.

Após o primeiro revés de Tuchel no comando do Chelsea, o técnico admitiu que o time perde um pouco a força na briga pelo G4 da Premier League. Os Blues ocupam a quarta colocação na tabela, mas podem perder a posição para o West Ham, se os Hammers vencerem o Wolverhampton nesta segunda.

Além de torcerem contra os rivais londrinos, Tuchel e seus comandados seguem em preparação para o confronto contra o Porto, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da UEFA Champions League, em Sevilla, na Espanha.

