Torcedores do Chelsea destinam restituições de ingressos para caridade

A temporada 2019/20 está chegando ao final. Contudo, os jogos ainda permanecem sem a presença dos torcedores. Destes adeptos, muitos possuem o tíquete válido para todos os jogos. Todavia, o valor desses tíquetes tem de ser devolvido.

O Chelsea, portanto, recebeu muitos pedidos dos seus fãs para doar as restituições dos ingressos à caridade. Assim, neste tempo de pandemia, os portadores dos ingressos válidos para toda a temporada enxergaram como indispensável o auxílio a entidades como Refuge, NHS Charities Together e Plan International. Inclusive, já no jogo contra o West Ham, a equipe usou a insígnia NHS no uniforme. Dessa forma foram arrecadados cerca de 600 mil libras ou quase 4 milhões de reais para a caridade.

O Chelsea e o proprietário do clube Roman Abramovich se comprometeram a doar um valor igual ao arrecadado nas doações pelos torcedores à Refuge. A ação faz parte da campanha para apoiar mulheres e crianças vítimas de violência doméstica durante a pandemia. O clube também doou o prêmio em dinheiro da vitoriosa campanha na Superliga Feminina (WSL) para a Refuge.

Representantes do time falaram

Um dos porta-vozes dos Blues foi o capitão do time masculino Cesar Azpilicueta. Ele disse ressaltou o o papel importante dos torcedores em ações como essa. “Nossos fãs mostraram mais uma vez que o seu apoio às nossas comunidades é tão forte quanto o apoio pelo time”.

“Está sendo um período muito difícil para todos ultimamente. Todo o clube ficou tocado pelas contribuições feitas. Nós agradecemos e esperamos ver a todos em breve”, completou.

O presidente Bruce Buck falou sobre a importância das entidades. “O trabalho dessas entidades é de grande importância para a comunidade de Chelsea e além, principalmente neste período difícil”, disse.

Conheça as entidades

Refuge – Fornece uma rede nacional de serviços especializados . Atende todos os dias cerca de 6.500 mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. O serviço inclui acomodações emergenciais, divulgação na comunidade, advogados independentes contra violência doméstica, serviços culturalmente específicos e um grupo de trabalhadores em prol da infância.

NHS Charities Together – Esta é uma organização que abrange todas as instituições filantrópicas oficiais do Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido (NHS). As instituições filantrópicas do NHS disponibilizam fundos vitais adicionais e serviços para hospitais, ambulâncias e conselhos comunitários e para saúde mental. Entretanto, este financiamento está além do que o governo prevê. Além disso, é investido na melhoria do cuidado e da experiência dos pacientes.

Plan International – Organização que está presente em mais de 75 países. Atualmente lida com os efeitos do coronavírus no mundo. A crise está tendo um impacto devastador nas vidas das famílias em todo planeta. Entretanto, para crianças nas comunidades mais vulneráveis, o desafio não poderia ser maior. Assim, de Camarões até o Camboja, a instituição filantrópica oferece acesso a kits de higiene e água limpa para que a população possa lavar suas mãos com segurança.

Além disso está conscientizando sobre os perigos do vírus e como prevenir um surto em suas comunidades. Assim, o objetivo é aumentar o trabalho em acampamentos de refugiados onde famílias vivem em condições de aglomeração sem acesso a sabão ou água corrente. Para a maioria, o distanciamento social simplesmente não é uma opção.

Fonte: Site Oficial do Chelsea FC

