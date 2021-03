Título e vitória: relembre a semana do Chelsea Women

Na última semana, o time do Chelsea Women teve dois jogos importantes. O primeiro aconteceu pela final da Conti Cup, a Copa da Liga Inglesa feminina, contra o Bristol City Women no domingo (14) e acabou com goleada de 6 a 0 para as Blues.

Pelo segundo compromisso, na quarta-feira (17), as garotas enfrentaram o Everton Women pela Women’s Super League e saíram com um bom resultado de 3 a 0.

Goleada e campeãs (de novo)

Após passar por Manchester City Women e West Ham Women, o Chelsea Women chegou na final da Conti Cup 2020/2021. O jogo foi realizado no Vicarage Road e as Blues tiveram como adversário o time do Bristol City.

Tendo o retrospecto a favor (duas vitórias na liga com agregado de 14-0) o Chelsea Women dominou o adversário desde o início, com um gol relâmpago marcado pela australiana Sam Kerr e mais três ainda no primeiro tempo (mais um de Kerr e dois de Fran Kirby).

Do mesmo modo, as Blues não deixaram a pressão de lado no segundo tempo e marcaram outros dois gols, sendo o quinto por Kerr e o sexto por Guro Reiten. O destaque da partida ficou com Kirby, que além de dois gols deu quatro assistências.

Com o resultado, as mulheres garantiram a taça pelo segundo ano seguido e levantaram o segundo caneco da temporada (já haviam ganho a Community Shield). Apesar da conquista, nem tudo foi alegria para as Blues, uma vez que a lateral-direita Maren Mjelde saiu lesionada e ficará de fora pelo resto da temporada.

Liderança mantida

Apenas três dias após a conquista, o Chelsea Women viajou até Liverpool para enfrentar o Everton Women. O jogo válido pela 17ª rodada da Women’s Super League era um desafio para as Blues, líderes da liga, manterem a primeira colocação.

Logo no início do jogo começou a emoção. No primeiro minuto, as azuis ganharam um pênalti após toque de mão da jogadora do Everton. A batedora oficial Mjelde estava ausente, então Melanie Leupolz bateu e a goleira do Everton Women defendeu. Contudo, a cobrança desperdiçada não abalou a equipe de Emma Hayes, que ainda abriu o placar com Kirby. No segundo tempo, Pernille Harder ampliou e próximo ao final do jogo Leupolz se redimiu do pênalti perdido ao fazer o terceiro.

Desta forma, com a vitória, as Blues conseguiram se manter na liderança da WSL com dois pontos de vantagem em relação ao Manchester City Women. Por fim, o destaque da partida foi, mais uma vez, Fran Kirby.

