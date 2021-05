Tino Livramento: Jogador da Academia na temporada 2020/21

Vivendo uma temporada especial, o lateral inglês de 18 anos foi escolhido como destaque entre os jovens da equipe de desenvolvimento do Chelsea.

Além disso, suas boas exibições renderam ao jovem um espaço para treinar com os profissionais do clube, e duas convocações para jogos importantes de Premier League.

Sangue azul

Desde cedo nos Blues, Livramento chegou ao clube na categoria Sub-9. Então, foi progredindo constantemente pelas faixas etárias até entrar na categoria juvenil e ganhar maior destaque em 2019/20.

Na temporada em questão, o defensor teve seis participações na equipe de desenvolvimento, e ajudou a equipe a vencer a Premier League 2 e chegar à final da Youth FA Cup.

Temporada especial

Na atual temporada, Tino Livramento se destacou ainda mais. Já na categoria de desenvolvimento, o defensor jogou 26 das 30 partidas possíveis – mais que qualquer outro Blue. Foram 2.261 minutos em campo, substituído em apenas cinco oportunidades.

Com três gols e dez assistências na temporada, a “cria de Cobham” se mostrou um lateral com características ofensivas, importante na campanha do Chelsea, que terminou na vice colocação da Premier League 2.

Espaço no time principal

Conhecido por ter uma base muito forte, o Chelsea costuma ter muito cuidado com o processo de desenvolvimento dos atletas até o profissional.

A perspectiva é que Livramento ganhe seu espaço no time aos poucos, como aconteceu com Billy Gilmour e Callum Hudson-Odoi – exemplos mais recentes.

Nomes já estabelecidos como Mason Mount e Reece James, tiveram empréstimos para clubes da segunda divisão inglesa antes de conquistarem seus espaços no time principal do Chelsea.

Contudo, Tino Livramento já começou a buscar seu espaço entre os profissionais. Na atual temporada, treinou com o elenco e ficou no banco de reservas como opção para as partidas contra Manchester City e Arsenal.

Outros vencedores

O prêmio começou a ser entregue para os jovens em 2015. Os vencedores são conhecidos pela torcida dos Blues, e comprovam que a base do Chelsea vem forte!

2015 – Dominic Solanke

2016 – Fikayo Tomori

2017 – Mason Mount

2018 – Reece James

2019 – Conor Gallagher

2020 – Billy Gilmour

2021 – Tino Livramento

