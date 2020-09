Timo Werner: “O futebol na Premier League é algo diferente”

Com a frase do título desta matéria, Timo Werner começou sua entrevista pós-jogo no Amex Stadium, em Brighton. O atacante do Chelsea estreou no Campeonato Inglês com uma vitória frente ao Brighton por 3 a 1. Apesar de não ter marcado gols, Werner sofreu o pênalti que, posteriormente, foi convertido por Jorginho, na etapa inicial. Após o duelo, Werner conversou com o site oficial do Chelsea sobre os primeiros minutos em campo.

“Como todo mundo disse para mim, o futebol na Premier League é algo diferente. Foi um jogo difícil. Antes do empate do Brighton, no segundo tempo, nós não jogamos tão bem. Depois fomos melhores. Reece [James] marcou um belo gol que nos trouxe novamente para o jogo. Além disso, o escanteio dele também decidiu o jogo. Estamos muito felizes e, com esperança, poderemos vencer mais jogos”, iniciou Timo Werner.

“Eu joguei contra três ótimos zagueiros. O jogo é totalmente diferente. Em algumas situações, nós temos mais espaço, o campo se alarga e você corre bastante. Foi assim no primeiro tempo, depois fizemos o 1 a 0. Logo após o intervalo, o jogo foi totalmente diferente. Mudou completamente. Brighton foi muito bem e nos criou muitos problemas.

Além disso, Timo Werner explicou sobre o que passava pela sua mente durante os ataques e as situações ofensivas. Por fim, o atleta alemão também frisou a sua vontade de marcar o primeiro gol com a camisa do Chelsea em breve.

“Se eu conseguisse um passo além, eu poderia ter feito o gol. Entretanto, isso não foi possível e a penalidade foi visível. A liderança no placar foi muito importante naquele momento do jogo, pois não estávamos jogando tão bem. Tivemos algumas dificuldades, pelo fato do Brighton ter atuado muito bem no começo. Por causa da pressão deles”, continuou.

“Talvez no segundo jogo eu marque. Fica mais difícil, pois será contra o Liverpool, mas eu vou tentar. Vou dar o meu melhor. Neste momento, eu estou muito feliz por auxiliar a equipe na estreia”, afirmou Timo Werner.

O próximo jogo do Chelsea será contra o Liverpool, duelo válido pela segunda rodada da Premier League. O embate está marcado para dia 20 de setembro (domingo), às 12h30, em Londres. O jogo marca a estreia do time londrino em Stamford Bridge na temporada 2020/21.

