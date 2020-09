Timo Werner: “Liverpool será um ótimo desafio para nós”

Após fazer a sua estreia com o Chelsea na vitória contra o Brighton por 3 a 1, Timo Werner e o Chelsea medem forças contra o Liverpool. O jogo será realizado no domingo (20), às 12h30, e promove a estreia do Chelsea em Stamford Bridge na Premier League 2020/21. O atacante alemão se destacou no primeiro embate após sofrer o pênalti convertido por Jorginho, na etapa inicial do jogo contra os Seagulls. Por outro lado, o pensamento do alemão já está no desafio contra os atuais campeões do Campeonato Inglês.

Confira a entrevista coletiva de Timo Werner, sobre o duelo de domingo, contra o Liverpool.

Questionado sobre o confronto tático contra Virgil Van Dijk

“Estou ansioso para o jogo. São vários times bons na Premier League e o Liverpool é um dos melhores times do mundo. Eles venceram a Premier League ano passado e eles estão com o mesmo time neste ano. Portanto, eles estão tão fortes quanto na temporada passada. Será um ótimo desafio para nós, justamente para vermos o nível que estamos. Não tivemos uma pré-temporada tão boa. Tivemos jogadores que estavam de férias ou jogadores que não fizeram jogos antes do primeiro compromisso contra o Brighton. Além disso, vários jogadores [do Chelsea] não puderam jogar. Tudo isso cria uma dificuldade, mas acho que fizemos bem [nos primeiros passos]”, iniciou Timo Werner

“Nós melhoraremos jogo após jogo, mas agora jogaremos no domingo e tentaremos vencer a partida. Vamos confrontar uma equipe forte e com ótimos jogadores, não só Virgil Van Dijk, a linha defensiva toda é muito forte. Eles concederam poucos gols na Premier League ano passado e são um grande time em cada posição”, concluiu Werner.

Decisão sobre atuar no Chelsea

“Quando eu decidi deixar o Leipzig, eu conversei com diferentes clubes. Não quero falar muito sobre os outros clubes, pois eu escolhi o Chelsea. Para mim, foi a melhor decisão que poderia tomar. Não somente por causa do estilo de futebol, mas pelo que foi mostrado para mim. Foi uma difícil decisão, mas eu estou muito empolgado e orgulhoso do que eu decidi. Estou feliz por ter decidido isso”, disse o atleta alemão. “Depois de um mês e meio aqui, isso parece certo. Parece bom e o time [do Chelsea] é brilhante. Podemos fazer coisas boas com esse time nos próximos meses e nos próximos anos”, concluiu.

Envolvimento de Lampard na negociação

“Nós tivemos muitas conversas. Ele me mandou muitas mensagens e muito conteúdo midiático me mostrando onde eu poderia atuar e o estilo de jogo que ele quer implementar. Para mim, é muito importante conhecer quando eu venho para um clube novo, eu amei atuar no Leipzig pois estava bem lá. Ou seja, é muito importante chegar em um time que eu posso ver que encaixa com o meu futebol. Eu acho que toda a Premier League se encaixa bem com o meu estilo, pois é tudo muito rápido e os jogadores rápidos tem um bom espaço para jogar bem”, salientou.

“Foi uma conversa muito importante com ele, pois ele me deu a sensação que o sistema desejado por ele se encaixava com o meu estilo de jogo. Além disso, foi uma conversa muito importante, pois ele é calmo e um cara legal que deixa claro como ele quer o time e seu estilo de futebol. Entretanto, você não é só um jogador para ele, você é uma pessoa. Ele vê você como uma pessoa. Isso foi realmente impressionante para mim e foi uma das razões para eu vir pra cá”, concluiu Timo Werner.

