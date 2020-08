Timo Werner está ansioso para estrear pelo Chelsea

Se por um lado Frank Lampard não poderá contar com pelo menos 10 jogadores no amistoso desse sábado (29), um atleta em questão está ansioso para ir a campo. Timo Werner chegou da Alemanha e não vê a hora de estar em campo pelos Blues.

Falando ao site oficial, o atacante não escondeu a vontade de finalmente jogar pelo novo clube. “Estou muito ansioso, mal posso esperar. Estava treinando sozinho por enquanto [depois de assinar], mas tenho trabalhado com o time nas últimas semanas e isso tem sido bom”, disse.

Werner tinha uma nova aventura pela frente. Contudo, teve que aguardar algumas semanas. “Foi estranho quando cheguei porque eu queria trabalhar duro, conhecer o elenco e ir direto ao campo de treinamento, mas precisei ser paciente”, afirma.

Contando os dias para a temporada 2020/2021

O Brighton Hove & Albion não apenas será o adversário do primeiro amistoso da pré-temporada, como também na abertura da Premier League. E é justamente a competição nacional que Werner mira. “Estou muito feliz que a liga começa em duas semanas e estou ansioso para me testar na Premier League. Mal posso esperar pelo amistoso contra o Brighton e finalmente vestir a camisa azul”, destaca.

Contudo, o alemão pontua ser no mínimo estranho fazer dois jogos contra o mesmo time em tão pouco tempo. “É um pouco estranho jogar contra eles duas vezes num curto espaço de tempo, mas será um bom teste para nós”, finaliza.

Quem deve ir a campo?

Conforme mostramos mais cedo, Lampard não terá as duas contratações mais recentes. Ben Chilwell se recupera de lesão. Enquanto isso, Thiago Silva ainda não desembarcou em Londres. Malang Sarr não integra o grupo, pois será emprestado na temporada 2020/2021.

Assim como Werner, Hakim Ziyech possivelmente jogue hoje. O marroquino chegou o Ajax e também treina como o alemão. Os outros desfalques são por conta do novo coronavírus. Seis teriam testado positivo. Ademais, dois tiveram contato com os infectados. A informação é do Telegraph.

Ao passo que os reforços são desfalques, Lampard poderá testar os jovens da Academia. Ethan Ampadu deve atuar na zaga depois de ser emprestado ao futebol alemão. Do mesmo modo, voltam Ruben Loftus-Cheek e Cesar Azpilicueta, que estavam lesionados na reta final de 2019/2020.

Jogo terá transmissão online e presença de torcedores do Seagulls

Brighton e Chelsea se enfrentam às 11h, no Amex Stadium. O jogo terá transmissão online e gratuita no site oficial e aplicativo do Chelsea. Sendo assim, 2.500 sortudos estarão no estádio vendo o jogo ao vivo. Isso porque o duelo é um dos testes da FA e do Governo Inglês para a retomada do público nos estádios. Entretanto, todos os presentes serão fãs do time da casa.

E sobre os torcedores, Werner não vê a hora de atuar diante da nação azul de Londres. “Em breve seremos capazes de ter os fãs de volta nos estádios, porque é o que todo mundo quer. Talvez não seja nos primeiros jogos, mas esperamos que em breve”, finaliza.

