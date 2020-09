Timo Werner: “Com esse time, nós podemos alcançar um novo escalão”

Timo Werner, reforço do Chelsea para a temporada 2020/2021, concedeu entrevista ao site oficial do clube. O alemão manifestou sua felicidade e diz estar se acostumando bem com a cidade e com o clube. O atacante de 24 anos fez o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea no amistoso contra o Brighton. Quatro minutos de bola rolando foram necessários para que Werner balançasse as redes pela primeira vez com o uniforme do Chelsea.

Primeiramente, Werner foi questionado sobre estar se ambientando com Londres. “Meu apartamento é muito bom. Eu me sinto feliz e a cidade de Londres é brilhante também. Para mim, Londres é uma das melhores cidades do mundo, então, eu estou muito feliz e estou me acostumando bem.

Além disso, Werner mencionou o auxílio para se comunicar por parte dos companheiros de Chelsea. “Quando eu vim pela primeira vez para a Inglaterra, foi difícil entender o idioma”, ele admite. “Pois eu não falava inglês desde o meu tempo de escola. Não é tão difícil quanto eu esperava e todo mundo vem me ajudando no processo. As pessoas têm falado inglês devagar, para eu entender tudo e me comunicar em inglês”, disse o centroavante.

Posteriormente, Timo Werner confirmou a importância de Antonio Rüdiger na apresentação do clube e nos primeiros dias em Cobham. Werner confirma o apoio do defensor nos momentos iniciais de sua carreira no Chelsea.

“Ter alguém que fala alemão sempre ajuda e tem o Kova [Mateo Kovacic] que também fala alemão, portanto, ajuda sim no processo para me acostumar. Eles têm ajudado durante os treinamentos, mas também nas indicações – lugares para jantar, lugares para morar… Coisas assim. Eu não conhecia Londres muito bem. Só tinha visitado algumas vezes, por isso, é importante ter esses caras por perto”, disse o ex-atacante do RB Leipzig.

Nesse período, a palavra de ordem é adaptação. Mas como está a adaptação de Werner sob o comando de Frank Lampard? O futebolista também mencionou coisas positivas sobre o início das atividades. “O trabalho com ele (Lampard) está sendo muito bom mesmo”, iniciou.

“Ele está me explicando e mostrando coisas sobre todo o time. Não só coisas para mim, mas o que nós podemos mostrar dentro de campo e como podemos melhorar em relação ao desempenho da temporada passada”, afirmou.

“Ele vem fazendo um grande trabalho e está dialogando sobre seus planos para o futuro. Inclusive nós queremos batalhar contra times como Manchester City e Liverpool. Eu acredito que o Chelsea é um grande clube e com esse time que temos, nós podemos alcançar um grande escalão. Nós temos jogadores muito bons aqui e o treinador está nos mostrando o caminho para melhorarmos. Já trabalhamos dentro do aspecto tático, questões físicas e de força. Tudo isso para assegurar que estaremos prontos no começo da temporada”, concluiu Werner.

Desta maneira, o Chelsea dará o primeiro passo na temporada 2020/2021 no Campeonato Inglês. A equipe londrina viaja até o Amex Stadium, em Brighton, para enfrentar o Brighton & Hove Albion, no dia 14 de setembro. O duelo marca o início da competição nacional ao clube londrino.

