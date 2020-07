The Sun: Billy Gilmour pode estar fora pelo resto da temporada

A temporada de estreia de Billy Gilmour pode terminar no departamento médico. Segundo o jornal The Sun, o jovem teria sofrido uma lesão no joelho na última partida do time pela Premier League, contra o Crystal Palace. O escocês, que começou como titular, foi substituído por Jorginho faltando 10 minutos para o fim da partida. Entretanto, teria sido constatada contusão que o deixaria de fora pelos próximos quatro ou cinco jogos. Assim, a temporada estaria terminada para o meio-campista.

Gilmour foi promovido ao time principal por Frank Lampard e vinha se desenvolvendo bem sob o comando do treinador. Com atuações impressionantes contra times como Everton e Liverpool já no currículo, o jovem tem a confiança do manager. Portanto, com a ausência do jogador, o ítalo-brasileiro Jorginho, que vem sendo preterido, deve ganhar sua primeira chance como titular.

A temporada do Chelsea na Premier League termina em 26 de julho com a potencial final da FA Cup marcada para 1º de agosto. Além disso, o elenco viaja para a Alemanha para sobreviver na UCL. Os Blues tentarão recuperar a desvantagem de 3-0 contra o Bayern de Munique. A expectativa é de que Gilmour esteja de volta até lá. Contudo, o clube ainda não se pronunciou sobre a lesão.

