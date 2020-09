Sophie Ingle: “Muito importante conseguirmos os três pontos no domingo”

No sábado (13), o Chelsea Women deseja conquistar os primeiros três pontos na Women’s Super League. O jogo será contra o Bristol City e marca o primeiro duelo em Kingsmeadow, desde o mês de fevereiro. Sophie Ingle, atleta do time londrino, foi entrevistada pelo site oficial do clube sobre o segundo duelo na competição.

A equipe de Emma Hayes começou a campeonato nacional com um empate, em 1 a 1, contra o Manchester United. Sam Kerr foi a autora do primeiro gol do Chelsea na competição. “É muito importante conseguirmos os três pontos no domingo”, iniciou Ingle.

Empate contra o Manchester United

“Na semana passada, nós nos desapontamos, pois não conseguimos os três pontos. Eu acho que tivemos chances suficientes para vencer o jogo, mas estamos trabalhando duro nesta semana para colocarmos essas chances no fundo das redes no domingo”, afirmou a atleta do Chelsea.

A futebolista de 29 anos aponta o que a equipe precisa melhorar no desempenho de segunda-feira. Por isso, Ingle foi enfática sobre a sua crença na primeira vitória da equipe londrina no final de semana.

“Nós precisamos passar a bola mais rápido e ser mais cirúrgicas na frente do gol. Não é a responsabilidade de apenas uma atleta, é responsabilidade de todo o grupo. Nós temos que fazer melhor nessas áreas para que possamos vencer jogos”, disse Sophie.

“Nós criamos muitas chances nos jogos, o que é ótimo. Entretanto, nós temos que colocar a bola na rede. Esse é o grande objetivo. Todos querem vencer o Chelsea, nós vencemos o título e a Copa da Liga Inglesa na temporada passada. Ou seja, nós temos o alvo em nossas costas agora”, salientou a atletas.

Perguntada sobre a pressão atual

“Nós não sentimos pressão. Nós temos uma temporada longa pela frente e nós sabemos o que somos capazes. Nós sabemos o que podemos fazer e nós marcaremos gols. A nossa equipe é cheia de atletas artilheiras de nível mundial. E estamos apenas começando”.

“Nossa mentalidade está em nós mesmas. Não olhamos longe, nós estamos focadas em um jogo por vez. Foi uma semana forte no campo de treinamento. Estivemos trabalhando muito duro para o duelo contra o Bristol, no domingo”

O adversário no final de semana

O Bristol City começou a sua trajetória na Women’s Super League com uma derrota, por 4 a 0, contra o Everton. Desta forma, a atleta galesa acredita que as adversárias vão atuar em um jogo mais defensivo contra o Chelsea. Principalmente, com a esperança de não ser vítima de mais uma derrota.

“Elas não tiveram o melhor dos começos na competição e, provavelmente, o maior foco delas deve ser não conceder tantos gols como na semana passada. Mas, não importa quando vamos enfrentá-las, elas sempre trabalham duro. Além disso, elas não dificultar para conseguirmos o objetivo. Todos os times na Liga têm suas fortalezas e, como estamos no começo da temporada, pode ser muito imprevisível”.

O jogo entre Chelsea e Bristol City começa às 8h30 (horário de Brasília). O jogo será realizado em Kingsmeadow e válido pela segunda rodada da Women’s Super League.

