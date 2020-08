Site vaza nova versão do suposto 3º uniforme do Chelsea

Se a torcida azul ficou na bronca com a imagem de um suposto terceiro uniforme da temporada 2020/2021 as coisas não mudaram nessa terça-feira (18). O motivo? O site Footy Headlines teria vazado a nova camisa do kit. No lugar do vermelho entrou o amarelo. No entanto permanecem as listras azuis.

A versão anterior foi questionada por se assemelhar ao rival londrino, o Crystal Palace. Também fazia uma menção distante ao Barcelona, arquival dos Blues a nível europeu. Enquanto a camisa número um mantém o tradicional azul e a de visitante inova no design, a terceira ainda repercute de forma negativa. A princípio o novo kit modifica apenas a cor do uniforme. Em síntese, as listras azuis foram mantidas do pescoço e desaparecem ao final do manto.

Clube e Nike não comentam vazamentos

Assim como no primeiro suposto vazamento do uniforme o Chelsea não se manifestou publicamente. Ou seja, os kits confirmados são apenas os dois já utilizados na reta final da temporada 2019/2020. Ambos já estão sendo comercializados. A Nike, responsável pelo uniforme dos Blues também não se manifestou. Isso significa que, por enquanto as imagens são rumores. E você torcedor, o que achou da versão?

