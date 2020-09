Site especializado divulga provável terceira camisa do Chelsea

O site Todo Sobre Camisetas divulgou a provável terceira camisa do Chelsea para a temporada 2020/21. O terceiro modelo tem as cores em tons avermelhados e azuis e o fornecimento do uniforme é de autoria da Nike. Além disso, a Three e a Hyundai patrocinam o fardamento do Chelsea. A equipe londrina não confirmou a terceira camisa oficialmente, mas a loja virtual da Nike, na Índia, já disponibilizou o produto em sua página.

Por outro lado, os modelos Home e Away do Chelsea já foram utilizados na temporada 2019/20. O primeiro uniforme, também conhecido como modelo Home, apresenta as cores tradicionais do Chelsea. Enquanto o modelo Away apresenta o azul ártico como tonalidade principal. Além disso, o Chelsea utilizou o uniforme principal 2020/21, na temporada passada, em nove ocasiões. Assim como, o uniforme Away 2020/21 foi em um jogo da temporada 2019/20.

Segundo o portal Footy Headlines, o design do terceiro uniforme do Chelsea pode ter inspiração nos modelos da temporada 1996/97. Na época mencionada, os uniformes do Chelsea eram fabricados pela Umbro. Por outro lado, o site associou as cores do modelo Third com os sneakers Air Max, da Nike.

Em agosto, o Chelsea Brasil publicou sobre a recepção negativa, por parte da torcida do Chelsea, em relação ao possível terceiro uniforme da equipe londrina.

